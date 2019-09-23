«В стране был предотвращен переворот, ключевую роль в котором должен был сыграть Ванецян» - депутат

Уволенный с должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян говорит с властями на языке шантажа, если у него есть какая-то информация, пусть обнародует. Так депутаты правящей фракции «Мой шаг» отреагировали на резкий ответ Ванецяна, последовавший за заявлениями, сделанными премьер-министром Николом Пашиняном на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Глава фракции Лилит Макунц, в частности, ответила на мысль Ванецяна о том, что Никол Пашинян вновь не думает о последствиях своих слов. «Представляете, если вдруг я начну говорить, не думая о последствиях?» - сказал Ванецян изданию «Грапарак».

«В Республике Армения и правительство, и правящая фракция проводят открытую политику. Я считаю, что если есть такая информация, которая не содержит тайны и представляет общественный интерес, то г-н Ванецян должен обнародовать эту информацию», - отметила Макунц.

Депутат той же фракции Арусяк Джулхакян видит в заявлении Ванецяна, занимавшего полтора года пост директора СНБ, элементы угрозы и считает это шантажом. «Г-н Ванецян подтвердил сказанное вчера премьер-министром, и, похоже, с его стороны продолжается попытка выбросить погоны на мусорную свалку. Я считаю, что г-н Ванецян уже во второй раз пытается говорить с властями на языке шантажа, что недопустимо и неприемлемо», - сказала она.

Касаясь заявления Артура Ванецяна об отставке, премьер-министр сказал: «Будучи де-юре директором СНБ, он делает заявление, по сути, против своего верховного главнокомандующего, более неуважительного отношения к чести офицера быть не может. Разве офицер поступил бы так? Знаете, что это значит? Это значит выбросить погоны в мусорную урну. В последний раз такое сделали путчисты в 1991 году».

В своем ответном заявлении Ванецян заявил: «Тот, кто внимательно читал мое заявление об отставке, уверен, понял, что я имел в виду. Поэтому я с уверенностью утверждаю, что время покажет, кто или что окажется на мусорной свалке».

Независимый депутат Арман Бабаджанян уверен, что автором как первого, так и второго заявления является не Артур Ванецян: «Я опять-таки глубоко убежден, что Ванецян не мог изложить политический текст с такими формулировками, и у меня вновь есть подозрение, что этот текст появился со стороны группы, занимающейся пиаром некоторых политических кругов. Это говорит о том, что полтора года назад после революции случайные люди оказались в команде революции и по сути стали бомбой в недрах самой революции, и сегодня они фактически угрожают сделать достоянием общественности информацию, которая стала им доступна благодаря должностям».

По словам Армана Бабаджаняна, сравнение Никола Пашиняна говорит о том, что благодаря увольнению Ванецяна был предотвращен переворот. По мнению депутата, вовсе не случаен визит Артура Ванецяна в Москву после отставки и его встреча с одной из ключевых фигур власти Сержа Саргсяна Ара Сагателяном.

«Здесь важнее зафиксировать ответ Никола Пашиняна на известный сегодня вопрос и тот пример, который он привел относительно путча. По сути, мы можем констатировать, что в стране действительно был предотвращен переворот, и важную, ключевую роль в нем должен был сыграть Ванецян. И если мы проследим за кругом контактов Ванецяна после его отставки или увольнения и его появлением в Москве, контактами с видным представителем одного из бывших властных кругов, то это само по себе свидетельствует… Я имею в виду Арика Сагателяна, человека, который, как минимум, напрямую был ответственен за пиар-технологии очень конкретного круга бывшей власти и обеспечивал ее информационную безопасность», - сказал депутат.

Артур Ванецян призвал не связывать его с бывшей властью. Он заявил, что после его отставки Пашинян все еще продолжает посылать к нему людей, прося, чтобы он некоторое время хранил молчание, чтобы ситуация успокоилась, но сейчас видит, что Пашинян в очередной раз нарушает договоренности.

Артур Ванецян, которому всего два месяца назад по случаю Дня Конституции, по предложению Никола Пашиняна, было присвоено звание генерал-майора, обратился также к военным знаниям Пашиняна, в частности, сказав: «Логично, что не обладающие военными знаниями и имеющие поверхностные представления о менталитете военных, их долге перед Родиной не могут знать о значимости чести и погон офицера».

В связи с этим Бабаджанян сказал: «Никол Пашинян должен по возвращении принять комплексные меры безопасности».