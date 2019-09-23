Ванецян ответил на заявление Пашиняна

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян в беседе с «Грапарак» ответил на критику, высказанную в его адрес премьер-министром Николом Пашиняном, заявив, что премьер-министр «говорил о вещах, о которых мало что понимает».

На пресс-конференции в Лос-Анджелесе Пашинян, касаясь скандального заявления Артура Ванецяна о своей отставке, сказал, что погоны человека, сделавшего подобное заявление, должны быть выброшены в мусорную урну.

В ответ Артур Ванецян заявил: «Логично, что не обладающие военными знаниями и имеющие поверхностные представления о менталитете военных, их долге перед Родиной не могут знать о чести офицера и значении погон».

Экс-глава СНБ также отметил: «Внимательно читающий мое заявление об отставке, уверен, понял бы, что я имел в виду. Поэтому я с уверенностью утверждаю, что время покажет, кто или что окажется на мусорной свалке».

Ванецян также напомнил о содержащемся в его заявлении отрезвляющем призыве «Остановись!» и добавил: «Во всех остальных вариантах победит долг перед Родиной».