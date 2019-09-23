«Наша величайшая миссия - восстановить наше чувство собственного величия» - Пашинян

Продолжается визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США.

Главным мероприятием визита стал многолюдный митинг в одном из центральных парков Лос-Анджелеса.

Тысячи армян из Лос-Анджелеса и соседних городов приехали послушать премьер-министра Армении. Пашиняна встретили бурными аплодисментами и скандированием.

Никол Пашинян выступил с объемной речью, сказав, что пришло время по-новому говорить с Диаспорой, восстановить отношения Армения-Диаспора.

«Мы надеемся, что как Диаспора поддержала происходящую в Армении политическую революцию, так она поддержит и происходящую в Армении экономическую революцию. И я хочу пригласить всех бизнесменов Диаспоры в Армению, потому что в сегодняшней Армении вы не столкнетесь с теми препятствиями, которые существовали раньше. В Армении искоренена системная коррупция, ликвидирована власть монополий и олигархии», - в своем выступлении заявил Пашинян.

Премьер-министр выразил надежду на то, что «10 миллионов армян по всему миру станут «промоутерами» Армении.

Заявление Ванецяна - это «неуважение к чести офицера»

Ранее Никол Пашинян провел пресс-конференцию, в которой приняли участие армянские СМИ Лос-Анджелеса и штата Калифорния, а также журналисты из Армении, прибывшие в США для освещения визита премьер-министра.

Наиболее примечательным эпизодом этой пресс-конференции, пожалуй, стал комментарий премьер-министра, связанный со скандальной отставкой Артура Ванецяна с поста директора Службы национальной безопасности (СНБ). Никол Пашинян сказал, что погоны человека, который сделал подобное заявление, должны быть выброшены в мусорную урну.

«Будучи де-юре директором СНБ, он делает заявление, по сути, против своего верховного главнокомандующего, более неуважительного отношения к чести офицера быть не может. Разве офицер поступил бы так? Знаете, что это значит? Это значит выбросить погоны в мусорную урну. Это неуважение к Вооруженным силам Армении. И я очень рад, что общественность Армении дала очень четкую оценку этому явлению», - заявил премьер.