Мнацаканян: «Сейчас наша цель - продолжить диалог на уровне министров иностранных дел»

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян не спешит говорить о том, возможна ли встреча Трамп-Пашинян во время визита премьер-министра Армении в США в следующем месяце.

Примерно две недели назад Мнацаканян сказал, что вопрос этой встречи остается в повестке дня.

МИД Азербайджана отреагировал на заявление министра иностранных дел Армении на ежегодной конференции дипломатического корпуса Армении о том, что «Азербайджан со своей неизменной армяноненавистнической политикой продолжает оставаться угрозой безопасности народа Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]».

Официальный Ереван, по мнению внешнеполитического ведомства соседней страны, «идет по пути эскалации ситуации» вокруг нагорно-карабахского конфликта. «Армении следует определиться: они хотят мира или эскалации?!» – заявил официальный Баку.

Глава МИД Армении на брифинге с журналистами в Национальном собрании сказал, что не придает большого значения звучащему из Баку заявлению. «Я даже не хочу придавать этому особо большого значения, потому что это означает вступать в поле, которое мне не интересно», - сказал он.

По словам министра, переговорный процесс по карабахскому урегулированию не заморожен, в ближайшее время планируется его очередная встреча с азербайджанским коллегой. Дату и место Мнацаканян не указал, но, по сведениям Радио Азатутюн, ожидается, что предстоящая встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в сентябре в Нью-Йорке.

«Сейчас наша цель - продолжить диалог на уровне министров иностранных дел», - отметил Зограб Мнацаканян.

Участники ежегодной конференции центрального аппарата МИД Армении и руководителей органов дипломатической службы Армении в иностранных государствах сегодня провели встречу с депутатами правящей и оппозиционных фракций Национального собрания, причем, как в закрытом, так и в открытом для журналистов формате.