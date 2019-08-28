«Ереван идет по пути «эскалации ситуации вокруг конфликта» - Баку отреагировал на выступление Мнацаканяна

Официальный Ереван идет по пути эскалации ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта, заявило Министерство иностранных дел Азербайджана, реагируя на вчерашнее выступление министра иностранных дел Армении.

Вчера, открывая ежегодную конференцию дипломатического корпуса Армении, Зограб Мнацаканян заявил, что «Азербайджан со своей неизменной армяноненавистнической политикой продолжает оставаться угрозой безопасности народа Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]».

«Армении следует определиться: они хотят мира или эскалации?!» – заявляет официальный Баку, утверждая, что нынешнее армянское руководство сознательно склоняется к эскалации, а не к урегулированию ситуации.

«При любом раскладе Азербайджан никогда не смирится с существующим статус-кво, основанным на оккупации. Наше терпение - не беспредельно», - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Во вчерашнем выступлении глава МИД Армении также напомнил позицию премьер-министра Никола Пашиняна относительно урегулирования карабахского конфликта. «Армения не может пойти на какой-либо вариант урегулирования, который может поставить под угрозу безопасность народа Арцаха и ограничить рамки осуществления права на самоопределение», - сказал Мнацаканян.

МИД Азербайджана в ответ заявляет: «Не существует понятия «народ Нагорного Карабаха», есть армянская и азербайджанская общины этого региона Азербайджана. Лишь после восстановления фундаментальных прав Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона и безопасного возвращения в родные места, можно будет обсуждать формы осуществления прав жителей региона на самоуправление».

Вчера на ежедневном собрании армянских дипломатов об урегулировании карабахского конфликта говорил также премьер-министр Никол Пашинян, вновь заявив: «Изначально в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта было три стороны, и это, по сути, единственный международно признанный формат переговоров».