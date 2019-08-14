Вопрос встречи премьер-министра Армении с президентом США остается в нашей повестке дня - Мнацаканян

В преддверии предстоящего в следующем месяце визита премьер-министра Никола Пашиняна в США министр иностранных дел Зограб Мнацаканян сегодня на встрече с журналистами заявил, что вопрос встречи премьер-министра Армении с президентом США остается в повестке дня, и выразил уверенность в том, что «этот момент придет».

«Предложу обратить внимание на то, насколько активен был политический диалог между США и Арменией в этот период. Вы знаете систему управления США, уверен, вы очень хорошо понимаете и знаете, и в этом смысле в течение этого года продолжительность и уровень диалога для нас принципиально удовлетворительны. Что касается встречи на высшем уровне, она была и остается в нашей повестке дня. Уверен, этот момент придет», - отметил Мнацаканян.

Министр иностранных дел Армении сегодня встретился со своим уругвайским коллегой Родольфо Нин Новоа, за встречей последовала совместная пресс-конференция.

Мнацаканян отметил, что у официального Еревана никогда не было проблем с обсуждением интересующих вопросов с Вашингтоном на самом высоком уровне.

«Если мы дадим оценку нынешней динамике, то увидим, какие состоялись встречи, на каких уровнях и с какой частотой, в этом смысле никакого дефицита в политическом диалоге на высоком уровне с США за эти годы у нас не было. Этот [диалог] будет продолжаться, перед нами стоят продолжительные программы, у нас есть многочисленные вопросы повестки дня, некоторые вопросы спорны, некоторые касаются следующих шагов, но это вполне нормально в том смысле, что это отношения между двумя партнерами, вопросы повестки дня всегда являются предметом обсуждения в рамках как международной, так двусторонней повестки, мы постоянно работаем по всем этим вопросам», - сказал глава МИД Армении.

Обращаясь к вопросу возможного сокращения помощи США Армении и Нагорному Карабаху, Зограб Мнацаканян сообщил, что этот вопрос стал пунктом двусторонней повестки дня.

«В принципе, это повестка дня ежегодно ведущихся переговоров о распределении внешнего бюджета между президентской администрацией, Палатой представителей, Сенатом США. И этот вопрос также входит в повестку нашего двустороннего диалога с США, и в этом отношении мы пока находимся в процессе, мы работаем над этими вопросами», - подчеркнул министр.

Министр иностранных дел Армении сегодня также коснулся вопроса 19-летнего военнослужащего Араика Казаряна, оказавшегося в плену в Азербайджане.

«Это довольно деликатный вопрос, и в связи с этим Министерство иностранных дел Арцаха выступило с заявлением. Как вы помните, там отмечается, что власти Арцаха прилагают усилия для возвращения военнопленного Араика Казаряна на родину», - сказал Мнацаканян.

Касаясь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Зограб Мнацаканян подчеркнул: «Безопасность населения Нагорного Карабаха, наших соотечественников была и остается первостепенным вопросом в наших подходах, и вытекающий из этого вопрос статуса остается для нас» приоритетным вопросом».

Относительно возможных предстоящих встреч президентов и министров иностранных дел Армении и Азербайджана министр иностранных дел Армении сказал, что динамика переговоров сохраняется и планируется продолжение встреч.

«На самом деле, планируется продолжение, мы никогда не заставляли ждать, в плане динамики мы достаточно активны и не намерены менять наш подход. Что касается сроков, то я вновь должен попросить немного набраться терпения, потому что я считаю принципиальным то, чтобы о встрече объявлялось тогда, когда она согласована с сопредседателями и другой стороной», - сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.

Кстати, по сведениям Радио Азатутюн, ожидается, что предстоящая встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в сентябре в Нью-Йорке.