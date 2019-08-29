«Суверенитет, всеармянство и взаимодействие» - глава МИД представил принципы внешней политики Армении

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече участников ежегодной конференции центрального аппарата МИД Армении и руководителей органов дипломатической службы Армении в иностранных государствах с депутатами Национального собрания представил три основополагающих принципа внешней политики Армении.

«Мы выделили три плоскости ценностей, на которых основывается наша внешняя политика. Это цивилизационные ценности, наше историческое наследие и ценности современной демократии и прав человека, которые наш народ защитил и придал им новое качество во время Бархатной революции и последовавших за ней парламентских выборов», - отметил Мнацаканян.

«Особо хочу подчеркнуть, что в ходе этой конференции мы четко закрепили три основополагающих принципа внешней политики Армении, применением которых мы должны на международной арене преследовать ценности и интересы Армении и армянского народа. Эти принципы - суверенитет, всеармянство и взаимодействие», - сказал глава МИД.

Министр также отметил важность открытого и непринужденного обсуждения с депутатами Национального собрания по волнующим всех вопросам в рамках мероприятия.

«Избранные посредством демократических выборов члены парламента, которые за первый год своей деятельности уже успели наилучшим образом защитить интересы Армении и стать новым лицом Армении на площадке парламентской дипломатии, думаю, согласятся с этим моим замечанием», - отметил Мнацаканян, выразив мнение, что Национальное собрание играет большую роль на всех этапах определения и реализации внешней политики Армении: во время определения программы правительства, уточнения путей реализации программы посредством парламентских слушаний, а также во время ее непосредственной реализации на парламентской площадке.