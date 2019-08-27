Премьер: Меня огорчает ситуация, по которой я унаследовал переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

«Меня чрезвычайно огорчает ситуация, по которой я как премьер-министр унаследовал переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и вообще международное восприятие вопроса Карабаха», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на ежегодной конференции послов и глав дипломатических миссий Армении.

Премьер-министр удивлен, что в международных кругах абхазский, южноосетинский и нагорно-карабахский конфликты очень часто воспринимаются одинаково. «Когда мы четко констатируем, что, например, жители Южной Осетии и Абхазии даже сегодня могут спокойно посещать столицу Грузии Тбилиси и продавать там на рынке свою сельхозпродукцию, покупать необходимые им товары и возвращаться обратно, а гражданина России отправляют обратно из аэропорта Баку только по той причине, что у него армянская фамилия, иногда это дает более полное представление о сути карабахского вопроса, чем даже многочасовая лекция», – сказал Пашинян.

Следующая забытая истина, по мнению Пашиняна, касается вопроса о том, что Карабах является стороной переговоров. «Изначально в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта было три стороны, и это, по сути, единственный международно признанный формат переговоров, как Азербайджан покинул состав СССР, и никто не увидел в этом ничего странного, так и бывшая НКАО вышла из состава советского Азербайджана, и это тоже не следует считать странным, если президент Азербайджана будет делать агрессивные заявления, не странно, если такие же заявления будут звучать из Армении, и так далее», - подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что принцип, закрепленный после бархатной революции 2018 года, о том, что во внешней политике Армении не будет резких разворотов, вовсе не означает, что во внешней политике Армении ничего не изменилось.

«Во внешней политике Армении многое изменилось, и ключевой из этих изменений является замена традиционного политического маневрирования на политику наличия собственной четкой позиции и последовательного отстаивания этой позиции. Это, конечно, не означает, что наше правительство отказалось от маневрирования, от того, чтобы проявлять гибкость. Боже упаси, это невозможно и неразумно. Но маневрировать, не имея четкой позиции, соответствующей национальным интересам собственной страны, означает ставить Армению в положение попавшей в потоп щепки, а маневрировать, имея четкие, понятные позиции, исходящие из стратегических интересов собственной страны, означает быть в этом потопе как минимум в положении лодки и иметь возможность управлять собственным движением и в каком-то смысле также потопом», - сказал премьер.

Конференция была закрытой для журналистов, публичными были лишь выступления премьер-министра и главы МИД.

Помимо дипломатов, в конференции участвовали также министр обороны и директор Службы национальной безопасности.

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян в сегодняшнем выступлении уточнил принципы внешней политики Армении после бархатной революции: суверенитет, всеармянство, сотрудничество.

«Произошедшая в Армении бархатная революция была лишена геополитической направленности, и наилучшим свидетельством этого является тот факт, что Армения не сделала внешнеполитических шагов, меняющих глобальное соотношение сил, и стала строить свои отношения со всеми игроками на основе принципа суверенитета», - в своем приветственном слове на открытии конференции сказал Мнацаканян.

«Азербайджан со своей неизменной армяноненавистнической политикой продолжает оставаться угрозой безопасности народа Арцаха», - заявил министр, подчеркнув, что альтернативы миру нет, а у Армении и Карабаха достаточно сил для обеспечения мира.

«Право народа Карабаха на самоопределение и неотъемлемые права человека, применяемые в любых условиях, также подразумевают свободное волеизъявление, которое также включает в себя проведение свободных выборов в Карабахе и активное участие представителей сформированной посредством выборов власти в переговорном процессе. Если Азербайджан действительно заинтересован в мирном урегулировании конфликта, то он должен быть в равной степени заинтересован в переговорах с избранными представителями народа Карабаха», - подчеркнул глава МИД Армении.