Распространение пожара в национальном парке «Аревик» предотвращено

Пожар, вспыхнувший в национальном парке «Аревик» в Сюникской области, изолирован, распространение огня предотвращено.

По словам руководителя Национального центра кризисного управления МЧС Армении Ованнеса Хангельдяна, спасатели все еще работают, в отдельных районах есть тлеющие пни. «Проходят, проверяя, зону за зоной, с помощью мобильных средств ломают оставшиеся от деревьев горящие очаги, окончательно тушат их», - сказал он.

По предварительным данным, сгорело примерно 10-12 гектаров территории. Пожар вспыхнул вчера после полудня в лесу, прилегающем к шоссе Лехваз-Варданидзор в Сюникской области, а затем достиг национального парка «Аревик».

«Это было опасно тем, что пожар мог добраться до национального парка «Аревик»», - сказал начальник отдела Сюникской областной спасательной службы Вилен Овчян.

Парк был создан 10 лет назад для защиты редких и исчезающих видов растений и животных на склонах горных цепей Мегри и Зангезура. В этом пожаре сгорели можжевельники и ели, примерно 4 гектара территории национального парка. Размер ущерба еще не подсчитан.

«Сгорели 300-400-летние можжевеловые деревья», - сказал директор национального парка «Аревик» Гагик Геворкян, добавив, что фауна потерь не понесла.

Директор парка отметил, что пожар стало возможно изолировать благодаря быстрому реагированию. Вчера поздно вечером министр по чрезвычайным ситуациям созвал оперативное заседание.

Работу пожарных-спасателей на месте координирует оперативный штаб, он будет работать до тех пор, пока пожар окончательно не будет потушен.

Полковник Спасательной службы Ованнес Емишян сказал, что работать в таких труднодоступных местах, как национальный парк, в условиях легковоспламеняющегося можжевельника непросто. «Конечно, соответствующего доступа для пожаротушения не было. Очень быстро отреагировали и смогли изолировать огонь», - отметил он.

Утром отправиться на место был готов и вертолет, однако информация об изоляции пожара дошла раньше.

От чего все-таки вспыхнул этот пожар? Окончательного ответа на этот вопрос нет, но начальник Центра кризисного управления уверен, что, как и в 99% случаев пожаров, и здесь причиной стал человеческий фактор. Очаг пожара был близок к дороге, достаточно и одной сигареты, брошенной из окна автомобиля.

«Природа бывает виновна в возникновении пожара в единичных случаях. И в данном случае я более чем уверен. Облаков и молний не было», - сказал Ованнес Хангельдян.

Ровно два года назад в этот день крупный пожар вспыхнул в Хосровском заповеднике. Тушение того пожара продлилось несколько дней, сгорело более 3 тысяч гектаров территории. Хосровский лес все еще находится в процессе самовосстановления.

Председатель экологической комиссии Общественного совета Карине Даниелян считает, что на фоне происходящих во всем мире лесных пожаров Армения также должна усилить контроль в лесах и национальных парках. «В принципе, наши охраняемые территории очень слабо контролируются, потому что число сотрудников недостаточное, заработные платы очень низкие, по выходным эти территории практически не контролируются», - сказала она.

Карине Даниелян подчеркивает, что Армения является одной из немногих стран на планете, где биоразнообразие гораздо выше среднего показателя в мире: здесь на квадратный километр приходится около 100 видов растений и животных, в то время как в среднем по миру - 12.

Эколог сожалеет, что все от простых граждан до управленцев обладают низкой экологической культурой, результатом чего стали почти удвоившиеся по количеству пожары в этом году и другие красноречивые бедствия.

«И цветение Севана, и особенно ситуация с аистами – это как вопль природы нашему народу: Армения, посмотри, что ты делаешь!» - сказала Даниелян.