Подсчитывается размер ущерба, нанесенного пожаром в Хосровском заповеднике

После того как пожар, вспыхнувший 12 августа в государственном заповеднике «Хосровский лес», был потушен, там все еще ведутся работы, поскольку еще есть дымящиеся очаги, которые нужно полностью ликвидировать.

По словам пресс-секретаря министра охраны природы Марине Карапетян, сотрудники министерства в данный момент находятся на территории заповедника, чтобы подсчитать размеры ущерба. Только после этого они смогут говорить о государственном содействии в вопросе восстановления заповедника.

Ранее сегодня Министерство охраны природы сообщило об ущербе, причиненном вследствие пожара в заповеднике, в частности, таким видам деревьев, как можжевельник.

«В случае с можжевельником особенность потери в том, что эти виды деревьев растут очень трудно, с точки зрения восстановления это почти невозможно, и в этом смысле нет единицы измерения для этого ущерба», - приводятся в сообщении слова министра Арцвика Минасяна.

Что касается биоразнообразия, то министр сказал, что есть потери по части пресмыкающихся, случаев потери крупных животных нет, но есть их перемещение в другие места, куда именно, в данный момент сказать трудно.

По данным министерства, из международных организаций уже поступили предложения о помощи в рамках естественного восстановления, в плане усиления противопожарных мероприятий, технической оснащенности, и это касается не только государственного заповедника «Хосровский лес», но и всех особо охраняемых территорий.

Арцвик Минасян заверил, что в ближайшие годы строгий контроль продолжится, будет разработана программа восстановления с привлечением местных и международных партнеров, будет сделано так, что в ближайшие годы мы получим по возможности полную картину восстановленного биоразнообразия «Хосровского леса».

Пожар в государственном заповеднике «Хосровский лес» вспыхнул 12 августа в 20 километрах к северу от села Урцадзор Араратской области. Вчера было заявлено, что пожар потушен и в заповеднике проводятся заключительные работы.

В работах по тушению пожара был задействован специальный самолет «Ил-76» МЧС России, который прибыл в Армению в понедельник вечером. Он уже совершил 16 полетов и сбросов воды над территорией Хосровского заповедника.

По предварительным данным, вследствие пожара в заповеднике «Хосровский лес» сгорели покрытые растительностью территории периметром 16 км, из которых 360 гектаров – леса.