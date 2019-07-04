Экологи сигнализируют о грозящий озеру Севан опасности

Лазурное озеро Севан приобрело голубовато-зеленоватый оттенок, озеро цветет.

Эксперт по водным ресурсам Кнарик Ованнисян перечисляет причины цветения Севана, большинство из которых являются следствием деятельности человека. Одной из основных причин распространения водорослей, придающих озеру голубовато-зеленоватый цвет, являются вливающиеся в Севан сточные воды.

«Если так будет продолжаться, мы можем потерять Севан как пресноводный бассейн. Он единственный в нашем регионе», - сказала она.

Между тем, решением правительства еще от 2006 года, втекающие в озеро сточные воды из населенных пунктов и объектов, расположенных на прилегающих в Севану территориях, должны подвергаться биологической очистке. То есть, работающие на берегу озера рестораны должны быть оснащены биологическими станциями по очистке сточных вод.

А за эти годы, по словам заместителя директора ГНКО «Национальный парк Севан» Араика Унаняна, лишь несколько из нескольких сотен хозяйствующих субъектов, действующих на берегу Севана, установили подобные станции.

Власти не определили конкретные сроки их установки. «Если прямо сейчас все сразу это сделают, это будет очень хорошо. Но есть проблема, связанная с возможностями хозяйствующих субъектов», - сказал Унанян.

Правительство должно установить четкие сроки установки биологических очистных станций. Эксперт Кнарик Ованнисян убеждена, что в противном случае хозяйствующие субъекты продолжат свою деятельность без станций, а за это время озеру будет нанесен большой экологический ущерб. «Вода в реках проходит определенный путь и в какой-то мере самоочищается, не полностью, но самоочищается. А здесь сточные, канализационные воды ресторанов вливаются прямо в Севан. Это недопустимо. Если мы хотим спасти Севан, то должны незамедлительно пресечь попадание сточных вод в Севан», - отметила эколог.

Распространение водорослей эксперты также связывают с забором воды из Севана.

Ежегодно из озера забирается 170 млн кубометров воды. Кнарик Ованнисян уверена, что в Севан вливается меньше воды, чем из него берется. «28 рек, впадающих в Севан, приносят воду объемом 170 млн кубометров в год, но я уверена, что сейчас этот объем стал меньше. Имеет место глобальное потепление, повышение температуры, количество воды уменьшилось», - отметила она.

Министр охраны природы Эрик Григорян заверяет, что они, насколько это было возможно, снизили забор воды из Севана.

По словам министра, для того, чтобы понять причины активизации голубовато-зеленоватых водорослей, были начаты исследования, которые продолжатся до тех пор, пока не выяснится, вследствие чего произошла активизация водорослей, придающих Севану странный цвет.

«Есть коммунально-бытовые сточные воды, септические земли, не подсоединенные к канализации, сельское хозяйство, животноводство, покрытые водой растительные территории, донные отложения и еще ряд проблем. Будут проведены широкомасштабные исследования, будут найдены основные источники, и будут предприняты действия, уже основанные на этих научных исследованиях», - сказал Григорян.

Эксперты обуславливают активизацию голубовато-зеленоватых водорослей также сокращением запасов рыбы и раков в озере, а также высокой температурой. В прошлом году на Севане возникла такая же проблема.

Министр Григорян напомнил, что эти же водоросли и в 1964 году активизировались в подобных масштабах.

А о масштабах активизации в этом году говорят снимки, сделанные со спутника. Почти половина озера Севан имеет зеленый цвет, а это оказывает негативное воздействие не только на окружающую среду. От активизации водорослей страдают также предприниматели, развернувшие на берегу озера коммерческую деятельность.

Специалисты уверяют, что эти имеющие странный цвет водоросли в течение 7-10 дней разложатся и исчезнут.