Крупный пожар в Сюнике. Глава МЧС созвал внеочередное заседание оперативной группы

Вчера в 21:00 министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян созвал внеочередное заседание оперативной рабочей группы в связи с крупным пожаром, возникшим в лесу близ автодороги Лехваз-Варданидзор в Мегринском районе Сюникской области.

По предварительным данным, горит покрытая растительностью территория, еловый и можжевельниковый лес, расположенный в труднодоступной местности, сообщает МЧС.

Пожар охватил в целом территорию 2 километра в ширину и 1,5 километра в длину, также есть опасность распространения. Пожар населенным пунктам не угрожает.

Против распространения огня борются пожарные-спасатели, к которым присоединились сотрудники национального парка «Аревик».

Руководитель оперативного штаба Феликс Цолакян обратил внимание членов оперативной группы на два обстоятельства: подготовительная работа, объединение сил, а затем осуществление пожаротушения. Должен быть задействован людской потенциал, на месте происшествия должны быть сосредоточены необходимые техника и инструменты.

Оперативная рабочая группа в результате анализа и профессионального обсуждения ситуации запланировала работы, которые должны быть проведены ведомствами. Особо подчеркнута необходимость работы тяжелой техники, посредством которой нужно локализовать очаги пожара и предотвратить их распространение. Нужно иметь достаточные запасы воды для осуществления пожаротушения водными распылителями в случае невозможности использования пажарно-спасательных машин по причине труднодоступности местности. Для того, чтобы держать направления и масштабы распространения огня под контролем, будет проводиться воздушная разведка.

Цолакян поручил поддерживать оперативную связь с координирующим работы на месте секретарем оперативного штаба Ованнесом Кмишяном. В связи с частыми сбоями мобильной и интернет-связи в зоне пожара для поддержания постоянной связи распоряжением министра в зону пожара отправлена машина связи МЧС.

Приказом Цолакяна, подразделения Спасательной службы приведены в состояние повышенной готовности.

По завершении встречи министр сообщил, что о результатах обсуждения доложит премьер-министру Николу Пашиняну.

МЧС напоминает, что 16 июля решением премьер-министра была создана оперативная рабочая группа по снижению рисков стихийных бедствий, предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций и реализации мер по ликвидации их последствий во главе с министром по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня утром МЧС сообщило, что на место происшествия отправились оперативные группы регионального спасательного управления и реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС, машина связи управления по оперативному управлению, два боевых расчета пожарно-спасательного отряда, два расчета спасательного отряда Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения. В работах по тушению пожара участвуют 67 спасателей: 30 солдат Мегринской N-ской воинской части Минобороны, 45 сотрудников полиции Мегри, 25 сотрудников сюникского филиала ГНКО «Армлес», 15 сотрудников ГНКО «Зангезурский биосферный комплекс» и15 сотрудников национального парка «Аревик».

Пожар был изолирован в 9:46. Сгорело около 12 гектаров леса, можжевельник и ель.

Ниже приведены видеоматериалы МЧС: