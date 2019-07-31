Аисты с испачканными жиром перьями не смогут мигрировать в Африку - специалисты бьют тревогу

Заведующий лабораторией позвоночных животных Института зоологии Мамикон Касабян либо наблюдает за попавшими в беду аистами на месте - в селе Овташен, либо изучает их фотографии в своем кабинете.

В Овташене и соседних селах аисты не могут летать, бродят по сельским улицам, так как их перья покрыты толстым слоем жира. Сигнал об этом примерно две недели назад достиг столицы. Экологическая инспекция начала лабораторные исследования с целью проверки перьев птиц, водных потоков на данной территории и реки Раздан. И спустя несколько недель все еще ничего не ясно, «есть сомнения», говорит представитель инспекционного органа Артур Бегларян.

«Примерно на 80 процентов мы склонны считать это следствием деятельности некоторых хозяйствующих субъектов», - говорит Бегларян.

Есть предположение, что работающие на данной территории рыбоводческие хозяйства сбросили в реку отходы, и добывающие пищу в речных водах аисты, покрывшись слоем грязи, утратили способность летать.

«Я почувствовал запах, он прогорклый, это либо растительный, либо животный жир», - описывает эту грязь Мамикон Касабян.

Два аиста были доставлены в Институт зоологии, одного искупали, другой пока покрыт слоем черного жира. Касабян говорит, что с такими испачканными жиром перьями птица летать не может.

Научный сотрудник института Люба Белян говорит, что скоро они искупают и второго аиста. Сейчас они следят за поведением уже искупанного аиста - нет ли отклонений. Очистить аистов от этого жира - непростая задача, в институте испробовали различные растворы, связались с коллегами из-за рубежа.

«В ходе ловли птицы ты должен быть очень осторожным, чтобы даже поток воды, который ты выпускаешь, не был направлен против структуры этих перьев, чтобы не повредить их», - объясняет специалист.

Группа добровольцев из организации «На пути к устойчивым системам» в это воскресенье в Овташене вновь организует «баню» для аистов, попытавшись очистить их от грязи, чтобы они смогли летать.

Люба Балян отмечает, что в усилиях по спасению аистов участие государства сводится к нулю, в то время как пернатых, подвергшихся экологической катастрофе, много и они нуждаются в систематизированной помощи. «Государство, по меньшей мере, должно установить связь со специалистами, чтобы знать, что можно сделать. До сих пор мы не получили никакого отклика, все было сделано исключительно на общественных началах», - говорит она.

В Армении нет центра реабилитации животных. Общественная организация «На пути к устойчивым системам» на своей странице в Facebook начала сбор средств: к примеру, нужно топливо для поездки в Овташен, нужны тазы для купания аистов.

Зоологи не сомневаются, что в связи с этой историей с аистами следует возбудить уголовное дело: протекающая по территории река Раздан, где аисты ищут пищу, загрязнена отходами.

«Массовое доведение птиц до такого состояния уже является поводом для уголовного дела», - говорит заведующий лабораторией позвоночных животных Научного центра зоологии и гидроэкологии Мамикон Касабян.

Закон, однако, гласит иное: уголовное дело может быть заведено в том случае, если аисты погибли, а не пострадали. Размер компенсации за одного убитого аиста составляет всего 1000 драмов, а если он не погиб, а пострадал - 500 драмов.

«Это пробел в законе, никому не пришло в голову, что в Армении могут нанести вред аистам, и поэтому не был назначен высокий штраф. Например, у нас есть кавказский тетерев, занесенный в Красную книгу, штраф за которого составляет 300 тыс. драмов», - говорит начальник отдела контроля за животным миром Экологической инспекции Артур Бегларян.

По его словам, чтобы направить материалы в правоохранительные органы, нужны основания, то есть, научное обоснование, что жизнь этих почерневших от жира аистов под угрозой.

«Мы должны обосновать, что это приведет к массовой гибели птиц, на основании чего будет возбуждено уголовное дело», - поясняет Артур Бегларян.

Мамикон Касабян из Института зоологии говорит, что положение сотен испачкавшихся аистов является неопределенным: эта грязь без очистки специальными растворами сама с них не сойдет, с этой грязью они не могут ни летать, ни находить пищу, и, что самое важное, осенью они не смогут мигрировать в Африку, а если останутся зимовать в Армении, с этими поврежденными перьями не спасутся от холода.

«Разве они смогут полететь в Африку?… Разве это не катастрофа? Я не могу сказать, сколько из них погибнут в пути, что с ними станет. Их судьба туманна», - говорит Касабян.