РПА: Арест Кочаряна - очередное проявление продолжающейся политической мести

Третий по счету арест Роберта Кочаряна - очередное проявление продолжающейся политической мести, говорится в заявлении Республиканской партии Армении (РПА) в связи с решением Апелляционного суда об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна

«Апелляционный уголовный суд грубо нарушил принцип конкурентного судебного процесса и принял исключительно политическое решение», - отмечается в заявлении.

РПА также заявляет, что «упомянутый процесс не имеет ничего общего с демократией, верховенством закона и независимостью судебной власти».

«Третий арест Роберта Кочаряна - очередное проявление продолжающейся политической мести, что является попыткой отвлечь внимание армянского народа от многочисленных проблем, накапливаемых изо дня в день в стране», - говорится в заявлении.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте РПА, подчеркивается, что подобные развития наносят вред внутриполитической ситуации в Армении и международному рейтингу страны.

«Просто смешны усилия властной пропагандистской машины, которая объясняет продолжающееся снижение рейтинга Никола Пашиняна лишь тем обстоятельством, что Роберт Кочарян или другие оппозиционные деятели не находятся под арестом», - утверждает РПА.

«В стране постоянно поощряется процесс раскола общества, что становится все более опасным на фоне чрезвычайно тревожных региональных вызовов. Такие решения доказывают, что заявления об объявленных судебно-правовых реформах и повышении степени независимости судов просто ложные. Республиканская партия Армении будет поднимать этот вопрос, развития вокруг него и на соответствующих международных платформах, форматах», - говорится в сообщении.

25 июня Апелляционный уголовный суд удовлетворил апелляционные жалобы генпрокуратуры и представителей правопреемников потерпевших, отменив решение об освобждении из-под стражи под личные гарантии и вновь арестовав второго президента Армении Роберта Кочаряна​, обвиняющегося в свержении конституционного строя. Суд также отменил решение суда первой инстанции о приостановлении производства по делу Кочаряна и направлении дела в Конституционный суд, направив уголовное дело в тот же суд первой инстанции для нового рассмотрения.