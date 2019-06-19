Указом президента Армении Армена Саркисяна, Рустам Бадасян назначен министром юстиции.

Эта должность оставалась вакантна с 12 июня, когда указом президента от должности министра юстиции был особожден подавший заявление об отставке Артак Зейналян.

Рустаму Бадасяну 28 лет, он занимался адвокатской деятельностью. После революции в апреле 2018 года занимал должность заместителя председателя Комитета государственных доходов.

Бадасян c 2015-го по май 2018 года работал в юридической фирме «Концерн-Диалог» в качестве юриста, старшего юриста и партнера. Он специализируется на налоговом праве и экономических преступлениях. Кстати, одним из партнеров компании «Концерн Диалог» является Арам Орбелян, входящий в адвокатскую группу второго президента Армении Роберта Кочаряна, а другой адвокат экс-президента, Ованнес Худоян, является одним из адвокатов той же компании.

Рустам Бадасян был адвокатом лидера революции Никола Пашиняна, когда 22 апреля 2018 года Пашинян был задержан в ереванском административном районе Эребуни.

Напомним, что Артак Зейналян, занимавший около полутора лет должность министра юстиции, не опроверг, что причиной его отставки стало также недовольство его работой. Он сказал, что решил уйти в отставку, проанализировав все информационные потоки. Отставка Зейналяна совпала с обсуждением в эти дни в Армении правосудия переходного периода, процесса ветирования судей и других должностных лиц и довольно жестким заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о необходимости «хирургического вмешательства» в судебную систему.