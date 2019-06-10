Зейналян: «Оценив все информационные потоки, я подал заявление об отставке»

Артак Зейналян принял решение подать в отставку с поста министра юстиции, «оценив информационные потоки в медиа и не только». Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о причинах оставки.

На вопрос, учитывал ли он при этом недовольство, Зейналян ответил: «Оценив все информационные потоки, я подал заявление об отставке».

Артак Зейналян сообщил о своей отставке в конце прошлой недели посредством записи в Facebook. «В этот исторический для нашего народа период принятие мандата министра было сверхответственным шагом, направленным на то, чтобы постепенно решать правовые проблемы, возникшие в ходе деятельности правозащитника. Я доволен этим шагом, признателен премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну за предложение моей кандидатуры на пост министра юстиции», - написал он.