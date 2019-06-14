Азербайджан оказался в переговорном тупике и пытается вернуться к дипломатии военного давления - эксперт

Впервые после встречи Пашинян-Алиев, состоявшейся в Душанбе в конце сентября прошлого года, и в преддверии предстоящей в Вашингтоне 20 июня встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана ситуация на армяно-азербайджанской границе резко обострилась. В течение последних двух недель армянская и азербайджанская стороны заявили о двух погибших от выстрела противника с каждой стороны.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал, что, по сравнению с предыдущими несколькими месяцами, очевидно, что наблюдается рост напряженности.

«Ситуация меняется, выстрелов стало больше, как вы отметили, есть жертвы, это немного большая степень напряженности, чем в предыдущие месяцы», - сказал Ованнисян.

На вопрос Радио Азатутюн, чем он это объясняет, пресс-секретарь Министерства обороны ответил: «Я не могу дать подобную оценку, это может иметь много разных причин, как политических, так и военных».

30 мая Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение о том, что командир батальона, майор Агиль Омаров был убит выстрелом снайпера армянских вооруженных сил.

Спустя два дня, 1 июня, пресс-служба Министерства обороны Нагорного Карабаха сообщила о гибели военнослужащего срочной службы Сипана Мелконяна 2000 года рождения.

9 июня Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего Эльшана Халилова «в результате выстрела противника».

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в тот же вечер на своей странице в Facebook сделал запись о том, что Министр обороны Армении Давид Тоноян представил к высокой награде «военнослужащих, осуществивших карательную операцию» за гибель военнослужащего Сипана Мелконяна и что военнослужащие «выполнили задание на высоком уровне».

Вчера вечером Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о втором погибшем с армянской стороны в результате выстрела противника – военнослужащем Артеме Хачатряне 1999 года рождения.

Наряду с сообщениями о жертвах в прошедшие дни стороны обвинили друг друга в применении дальнобойных и снайперских видов оружия, минометов и гранат различного калибра.

По словам руководителя Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвела Саргсяна, Азербайджан оказался в переговорном тупике и пытается вновь перейти к применявшейся им в прошедшие годы дипломатии военного давления, однако новость заключается в том, что армянская сторона изменила подход и жестко на это реагирует.

«Ситуация усложнилась, когда мы потребовали от Азербайджана продемонстрировать четкую позицию, и тогда, если переговоры возобновятся, они принесут какой-то результат. Азербайджан не пошел на какой-либо шаг, абсолютно не продемонстрировал готовность делать что-либо. Естественно, он вновь возвращается к своей так называемой военной дипломатии, возможно, чуть более мягкой, более демонстративной, какая-то армия проводит флешмоб, поднимает флаг, чтобы всячески привлечь внимание к своим проблемам. И тем более должна состояться встреча, уже объявлено о встрече министров иностранных дел в Вашингтоне, наверное, хотят создать какой-то фон», - сказал Манвел Саргсян.

По словам аналитика, Армения направила мессидж о том, что действия Азербайджана не останутся безнаказанными. «Это уже демонстрация этой политической стороной объявленных ею новых подходов, то есть, в свое время было заявлено, что концепция изменится, то есть, фактически, Азербайджан за свои действия должен быть наказан», - отметил Саргсян.

Сообщив сегодня о планирующейся 20 июня в Вашингтоне встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой Минской группы ОБСЕ, МИД Армении, в то же время, отметил: «Действия Азербайджана, которые характеризуются применением силы и угрозой ее применения, препятствуют формированию благоприятных условий для мира и тем самым подрывают прогресс переговорного процесса. Создавшаяся ситуация обуславливает четкие приоритеты повестки вашингтонской встречи».