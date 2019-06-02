Армения категорически осуждает шаги Азербайджана по обострению ситуации – МИД

Армения категорически осуждает преднамеренные шаги, предпринятые Азербайджаном за последние три дня, по обострению ситуации. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу армянским внешнеполитическим ведомством.

«Армения категорически осуждает преднамеренные шаги, предпринятые Азербайджаном за последние три дня, по обострению ситуации, что проявилось в распространении фальшивой информации о собственных потерях, в прямых призывах физического насилия в адрес руководителей Армении, публично озвученных в парламенте Азербайджана представителями правящей партии, а также в существенном росте нарушений режима прекращения огня, что сегодня привело к убийству военнослужащего Армии обороны Арцаха (Карабаха – ред.) Сипана Мелконяна», - отмечается в заявлении, распространенном в субботу.

Отметим, что 1 июня в районе 07:30 на боевых позициях одной из воинских частей Армии обороны Карабаха в юго-восточном направлении смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Сипан Мелконян 2000 года рождения.

В МИД Армении отметили, что эти действия Азербайджана произошли после того, как 30 мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом к сторонам проявлять максимальную сдержанность и избегать напряженности.

«Эти последние развития бросают вызов конструктивным усилиям Армении и Арцаха, предпринимаемым под эгидой МГ ОБСЕ и направленным на мирное урегулирование конфликта и формирование способствующей этому атмосфере, а также являются серьезным отступлением от всех усилий, предпринятых в последние месяцы. Азербайджан попирает свои собственные обязательства, которые взял на себя в рамках последних совместных заявлений, сделанных в 2018 году в Милане, а также в 2019 году в Вене и Москве», - отмечается в заявлении.