Очередная встреча Мнацаканян-Мамедъяров запланирована на 20 июня в Вашингтоне – МИД Армении

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова под эгидой Минской группы ОБСЕ запланирована на 20 июня в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

В сообщении внешнеполитического ведомства Армении говорится, что после встреч в январе в Париже и в апреле в Москве обсуждался вопрос проведения следующей встречи глав МИД в третьей сопредседательствующей стране – США.

«Так же, как и ранее между сторонами была достигнута договоренность по одновременному распространению объявления об организации встречи. Армения остаётся приверженной данной договоренности», - говорится в сообщении.

Одновременно, в МИД Армении отмечают, что «продолжающиеся со стороны Азербайджана нарушения режима прекращения огня и провокационные действия, которые в последние дни стали причиной безвозвратных людских потерь и привели к серьезному накалу ситуации на линии соприкосновения, сформировали неблагоприятную атмосферу для встречи».

«Действия Азербайджана, которые характеризуется применением силы и угрозой ее применения, препятствуют формированию благоприятных условий для мира и тем самым подрывают прогресс переговорного процесса. Создавшаяся ситуация обуславливает четкие приоритеты повестки вашингтонской встречи», - отмечается в заявлении МИД Армении.