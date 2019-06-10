Пресс-секретарь МО РА: Военнослужащие, осуществившие карательную операцию за гибель Сипана Мелконяна, представлены к награде

Министерство обороны Армении представило к высокой награде «военнослужащих, осуществивших карательную операцию» за гибель военнослужащего Сипана Мелконяна, погибшего в результате выстрела противника. Военнослужащие «выполнили задание на высоком уровне». Об этом сегодня в Facebook написал пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, расположенной в юго-восточном направлении (Мартуни), Сипан Мелконян был убит выстрелом с азербайджанской стороны рано утром 1 июня. После гибели солдата Министерство обороны Нагорного Карабаха заявило, что «провокация противника не останется без ответа, а последствия будут болезненным».