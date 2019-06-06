Глава МИД Армении: Вопросы «сдачи земель» вообще не являются предметом обсуждения

«В отношениях с Россией и Грузией Армения руководствуется сочетанием двух важных направлений внешней политики», - заявил министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, комментируя неучастие Армении во вчерашнем голосовании по представленной Грузией антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН.

Принятая резолюция касалась признания права вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии на возвращение, но она не обязательна к исполнению и носит консультативный характер.

За прошедшие 10 лет Армения, присоединяясь к России, Венесуэле и Северной Корее, всегда голосовала против такой же резолюции.

«Мы продолжим в регулярном порядке расширять и развивать наши отношения, углублять наши стратегические отношения с Российской Федерацией. У Армении также есть важная повестка дня с Грузией как с соседним государством, [входящие в нее вопросы] также связаны с региональной безопасностью и стабильностью. И мы руководствуемся сочетанием этих двух основных направлений внешней политики при построении наших отношений с двумя нашими очень важными дружественными странами», - сказал Мнацаканян.

Зограб Мнацаканян сегодня в Национальном собрании принимал участие в совместном заседании постоянных парламентских комиссий по вопросам европейской интеграции и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Уже отвечая на вопросы журналистов, глава МИД не стал комментировать, по сути, противоречащие друг другу заявления лидеров Армении и Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинрян утверждает, что лично передал документы, касающиеся переговоров по урегулированию карабахского конфликта, властям Нагорного Карабаха, которые до него не были осведомлены, о чем велись переговоры.

Между тем, лидер Нагорного Карабаха Бако Саакян опроверг утверждение Пашиняна, сказав, что и сейчас, и в прошлом до и после переговоров с Азербайджаном власти Армении информировали руководство Карабаха об обсуждаемых вопросах.

Мнацаканян мотивировал свой отказ комментировать эти заявления тем, что видит необходимость еще раз изучить их.

А вот сформулированную Пашиняном опасность «провоцирования заговорщической войны» министр иностранных дел Арении со стороны властей Карабаха не видит и в единстве не сомневается. «Я посоветовал бы не ошибаться. У нас есть вопросы, у нас есть разногласия, у нас есть споры, у нас есть многое - таково наше общество. Но мы едины».

Утверждения о «сдаче земель» Мнацаканян даже не хочет обсуждать: «Как вы себе это представляете, чтобы власти сделали какое-либо действие, которое не соответствовало бы интересам Армении, армянского народа и Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], и предполагалось бы, что все это возможно закрепить договоренностью? Такого быть не может. Остальное, вопросы продажи земель вообще не являются предметом обсуждения».

Официальный Баку категорически против участия Степанакерта в переговорах. Мнацаканян считает этот вопрос сложным, но принципиальным.

«Без решающего голоса Арцаха не будет достигнут реальный прогресс, - считает министр, добавляя, что здесь спор идет не с сопредседателями. - Сопредседатели принимают то, что приемлемо для сторон. У нас с сопредседателями споров нет. Наш спор сегодня с Азербайджаном в этом вопросе».

На прошлой неделе в результате выстрела со стороны противника погиб военнослужащий Сипан Мелконян. МИД Армении осудил обострение ситуации и квалифицировал его как «серьезное отступление» от всех усилий, предпринятых в последние месяцы.

По формулировке официального Еревана, Азербайджан будет нести полную ответственность за риски дальнейшего обострения ситуации.

Подтверждая приверженность мирному урегулированию конфликта, внешнеполитическое ведомство Армении сочло существенным условием для этого строжайшее соблюдение режима прекращения огня.

Вопрос о встрече Пашинян-Алиев в настоящее время не обсуждается, а дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана будет объявлена в ближайшее время.