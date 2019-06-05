Считаю недопустимым любой шаг, подрывающий единство - Бако Саакян

Лидер Нагорного Карабаха Бако Саакян, по сути, опроверг утверждение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что при прежних властях Армении руководство Нагорного Карабаха не было осведомлено о деталях переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта.

Подобное заявление Пашинян сделал сегодня на брифинге с журналистами.

«Вообще, и сейчас, и в прошлом до и после переговоров с Азербайджаном власти Республики Армения информировали руководство Арцаха об обсуждаемых вопросах и последних развитиях, - сказал Бако Саакян, отвечая на вопрос «Арцахпресс». - Вообще, хочу подчеркнуть, что лучшей и, возможно, единственной возможностью недопущения спекуляций является восстановление полноценного формата переговоров при непосредственном участии Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]», - также сказал он.

Руководитель Карабаха также ответил на обвинения Пашиняна о том, что военно-политическое руководство Карабаха во время встречи с ним одобряет его видение урегулирования карабахского конфликта, а затем пытается обвинить его в сдаче земель.

«Подобные вопросы мне уже задавали, в частности, 20 мая этого года во время встречи с членами фракции «Мой шаг» Национального собрания РА и журналистами. Я сказал, что если есть заговорщики, они будут наказаны, и если кому-то известны конкретные лица и доказанные факты их заговора, пусть нам сообщат, и мы предпримем соответствующие шаги, - заявил Бако Саакян, продолжив: - Одним из наших самых важных достижений является наше единство, и я считаю недопустимым любой шаг, направленный на его подрыв, будь то в Арцахе, Армении или Диаспоре. Считаю недопустимым заговорщическое поведение в целом. Если есть подозрения, недоверие к тому или иному явлению, к лицу или чиновнику, считаю важным обсудить все эти вопросы и прийти к общему знаменателю в атмосфере взаимного уважения. У нас одна родина, и наш долг сделать все для сохранения ее единства».