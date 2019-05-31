Конституционность блокирования входов в здания судов является внутренним делом Армении - делегат СЕ

Вопрос конституционности процесса блокирования входов в здания всех судов 20 мая по призыву премьер-министра Никола Пашиняна является внутренним делом Армении. Об это в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил генеральный директор секретариата Совета Европы по правам человека Кристос Джакумопулос, делегация во главе с которым сегодня встретилась с председателем Национального собрания.

Ранее делегация, в состав которой входят также исполнительный секретарь ГРЕКО Джанлука Эспозито, секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, начальник управления правосудия и правового сотрудничества главной дирекции по вопросам прав человека секретариата СЕ Ханне Юнкер, политический советник Максим Лонганг, встретилась также с премьер-министром Николом Пашиняном. В ходе встречи премьер предложил Совету Европы не помогать, а принять непосредственное участие в процессе реформ судебно-правовой системы.

Радио Азатутюн поинтересовалось у Кристоса Джакумопулоса, как они будут содействовать Армении в вопросе переходного правосудия и проведения ветирования в судебной системе.

«Конкретные процедуры реформ мы не обсуждали, насколько я понял, они пока находятся в стадии обсуждения, но мы хотели бы быть уверены, что Конституция и международные обязательства Армении будут соблюдаться в ходе этого процесса», - ответил Джакумопулос.

А на вопрос укладывается ли в рамки конституционности блокирование входов в здания судов, он ответил: «Оценку этому должен давать не я, это внутренний вопрос».

Члены делегации вчера встретились также с генеральным прокурором и министром юстиции. В ходе встреч в основном обсуждались вопросы, связанные с коренными реформами судебной системы.

В беседе с Радио Азатутюн заместитель министра юстиции Анна Вардапетян пояснила, что уже есть договоренность по двум программам.

«Это программы, оказывающие содействие правительству Армении в ходе этих реформ. Обе только стартовали. Одна посвящена вопросам повышения профессионализма и ответственности судебной власти. Предполагается, что любой документ, который будет разработан и представлен на обсуждение правительству или Национальному собранию, по этим каналам, посредством ереванского офиса Совета Европы, будет направляться нашим партнерам из Совета Европы для прохождения соответствующей экспертизы», - сказала Вардапетян.