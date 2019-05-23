Подавший в отставку ректор ЕГУ обвиняет Минобрнауки

Многолетний ректор Ереванского государственного университета (ЕГУ) Арам Симонян сегодня на заседании ученого совета объявил о своей отставке и заявил, что сложившееся вокруг университета напряжение все больше усиливается, обвинив в этом Министерство образования и науки.

До сих пор ректор не выходил из своего кабинета и не давал никаких комментариев.

А вот на заседании ученого совета Симонян заявил: «Виновным в том напряжении, которое присутствует вокруг университета и постепенно усиливается, не являюсь ни я, ни университет. Виновными в этом являются представители органа, осуществляющего политику в сфере высшего образования и науки».

«Я уже знаю, что состав Совета попечителей ЕГУ будет полностью обновлен, чтобы они могли получить удовольствие от того, как будут снимать меня с должности. Я не доставлю им такого удовольствия», - также добавил он.

Симонян, возглавлявший крупнейший вуз Армении с 2006 года, значительную часть своей речи об отставке посвятил тому обстоятельству, что до сих пор не поступило ни одного официального послания и поздравления в связи со 100-летием университета.

«Отмечать юбилей в таких условиях очень сложно. Власти ясно говорят: мы будем отмечать юбилей в том случае, если Вы не будете занимать должность ректора», - сказал Симонян.

Руководивший вузом на протяжении 13 лет Арам Симонян также коснулся уголовного дела, возбужденного по факту злоупотреблений в университете, заявив, что тяжесть этого уголовного дела, в первую очередь, легла на его плечи.

«Но я с уверенностью говорю, что мы честны. И мы преодолеем все эти трудности. Весь этот процесс дорого обошелся мне и особенно членам моей семьи с точки зрения и здоровья, и морального, и психологического состояния. Но это не умаляет моего желания и желания членов моей семьи верить в будущее университета, в то, что мы правы, что я, будучи ректором университета, в течение этих лет, в целом поступал правильно. Были пробелы, но я старался делать все, что было в моих силах, чтобы исправить их», - сказал Симонян.

Напомним, в феврале полиция сообщила о выявлении в ЕГУ случаев присвоения или растраты в особо крупных размерах, после чего было созвано заседание Совета попечителей вуза, в повестке дня которого был вопрос прекращения полномочий ректора, однако Совет не утвердил повестку дня и Симонян остался на должности ректора.

После революции с требованием отставки Арама Симоняна прошли несколько акций протеста, которые в основном организовала инициатива «Рестарт» ЕГУ. А министр образования заявил, что видит серьезные проблемы в работе Симоняна, утверждая, что при этом ректоре университет развиваться не может. Симонян же утверждал, что он подвергается политическому преследованию, поскольку является членом бывшей правящей Республиканской партии Армении.

Уже бывший ректор ЕГУ сегодня заявил, что останется в университете и продолжит руководить Институтом арменоведческих исследований.