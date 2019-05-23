Арам Симонян подал в отставку с поста ректора ЕГУ

Ректор Ереванского государственного университета (ЕГУ) Арам Симонян подал в отставку.

Как Радио Азатутюн сообщили из ЕГУ, Симонян проинформировал коллег о своем решении во время заседания Ученого совета.

Пресс-секретарь Ереванского государственного университета Геворг Эмин-Терян рассказал Радио Азатутюн, почему Арам Симонян подал в отставку: «Он сказал, что не позволит, чтобы было омрачено столетие вуза, что до сих пор не поступило ни одного поздравления, и поэтому он уходит в отставку».