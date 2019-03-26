Глава Минобрнауки: «Я вижу серьезные проблемы в работе Арама Симоняна»

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян видит серьезные проблемы в работе ректора Ереванского государственного университета Арама Симоняна. Об этом Арутюнян заявил в ходе сегодняшнего брифинга с журналистами.

«Я вижу серьезные проблемы в его работе», - заявил министр образования и науки, говоря об Араме Симоняне.

На вопрос, о каких серьезных проблемах идет речь, Арутюнян ответил так: «Посмотрите на текущее состояние ЕГУ и увидите, куда идет этот вуз. У него был стратегический план, но из-за этой ситуации он создает какие-то группы реформ, что предполагает, что стратегический план, который был, привел вуз к регрессу».

Отметим, что ректор ЕГУ Арам Симонян оказался в центре коррупционного скандала после того, как в феврале полиция сообщила, что в ЕГУ были выявлены случаи незаконного присвоения или растраты, официального мошенничества, дачи и получения взятки со стороны должностного лица в особо крупном размере и направила дело в Следственный комитет для предварительного расследования. Из Следственного комитета сообщили, что предварительное следствие продолжается.

После возбуждения уголовного дела в феврале Совет попечителей ЕГУ созвал внеочередное заседание по вопросу о прекращении полномочий Арама Симоняна на посту ректора вуза. Однако на заседании повестка утверждена не была.

Сам Симонян, который является членом бывшей правящей Республиканской партии Армении, утверждает, что на него оказывается давление из-за его партийной принадлежности.

Накануне, на внеочередном заседание правительства, посвященном в основном сфере образования, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вся система образования должна быть деполитизирована. Он подчеркнул, что «ректорам, которые превратили образовательную систему в партийные ячейки и закрывали перед студентами двери, нечего делать в новой Армении».