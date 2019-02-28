Арам Симонян останется на должности ректора ЕГУ

Созванное сегодня заседание совета попечителей Ереванского государственного университета (ЕГУ), в повестке дня которого был вопрос досрочного прекращения полномочий ректора вуза, было объявлено несостоявшимся, поскольку совет попечителей не утвердил повестку дня.

До перехода к обсуждению единственного вопроса повестки дня в зале произошли инциденты.

Сначала бывший советник начальника Полиции Армении, а ныне выступающий как активист Нарек Малян высыпал на стол перед председателем совета попечителей и ректором коробку монет со словами: «Отдайте Анне Акопян [супруга премьер-министра Армении, возглавляющая советы попечителей двух благотворительных фондов - ред.], не оставляйте себе».

После выступления первого члена совета попечителей право выступить попросил человек, представившийся как Ваан Арсенян, которому не позволили выступить.

Он утверждал, что Арам Симонян нанес ему ущерб в размере 30 млн драмов (более 60 тыс. долларов).

Находившиеся в здании полицейские и сотрудники безопасности в обоих случаях не вмешивались. Позже было решено выдворить из зала посторонних лиц, а журналисты продолжили следить за заседанием.

Один из членов совета попечителей, заведующий одной из кафедр юридического факультета ЕГУ Артур Вагаршян заявил, что в законе в связи с досрочным прекращением полномочий ректора есть противоречия. Это мнение разделяли многие члены совета, и в результате голосования повестка заседания не была утверждена.

Председатель совета попечителей ЕГУ Геворк Мурадян подвел итоги: «12 - за, 13 - против. Спасибо, повестка не утверждена, заседание объявляю завершенным».

На прошлой неделе полиция сообщила о выявленных в университете злоупотреблениях. Между тем, ректор Арам Симонян отверг все обвинения и заявил, что подвергается политическому преследованию.

В прессе в последние дни появились публикации о том, что избранных вузом членов совета в эти дни приглашают в полицию, Службу национальной безопасности и дают инструкцию во время заседания совета попечителей проголосовать за отставку Арама Симоняна.

Вчера министр образования и науки Араик Арутюнян исключил возможность оказания давления на членов совета и заявил, что если будет доказано, что на кого-либо из членов совета попечителей было оказано какое-либо давление со стороны полиции или Службы национальной безопасности, то он уйдет в отставку.