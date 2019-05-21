Единолично, шагами и лозунгами уличной борьбы внедрить правосудие переходного периода невозможно - «Наследие»

Требование судебной реформы в Армении неизбежно, однако этот важнейший процесс власть вновь подчиняет своим тактическим интересам, отмечает партия «Наследие» в своем сегодняшнем заявлении.

«Возглавив недальновидную и рискованную акцию по блокированию дверей судов и не получив общественной поддержки, Никол Пашинян заявил, что начинает внедрение механизмов правосудия переходного периода вместе с парламентом, готов даже пойти на конституционные изменения, если в этом будет необходимость, - отмечает «Наследие» и продолжает: - Политически непонятно, что ему мешало решить эти важнейшие вопросы в течение прошедшего года».

Выразив убежденность в том, что «единолично, случайными и имеющими сомнительную легитимность шагами и лозунгами уличной борьбы внедрить правосудие переходного периода невозможно» и что «обязательным условием для его успешного внедрения являются общественно-политическое участие и солидарность», «Наследие» призывает премьер-министра «воздерживаться от авантюристских шагов, которые ставят под угрозу международный авторитет Армении как демократического и правового государства».

«Мы ожидаем как можно скорее организации обсуждений с парламентскими и внепарламентскими политическими и общественными силами для законодательного исключения возвращения старых сил и всех возможных попыток свержения конституционного строя», - говорится в заявлении.

Последовав воскресному призыву премьер-министра Никола Пашиняна, в понедельник с раннего утра граждане заблокировали входы и выходы зданий судов. В тот же день на созванном в правительстве совещании премьер заявил, что «пришло время осуществить оперативное вмешательство в судебную систему». Позже, во второй половине дня, после нового призыва Пашиняна, граждане разблокировали входы в здания судов.