Согласно предварительной договоренности, внеочередное заседание НС состоится 22 мая – Марукян

Согласно предварительной договоренности, достигнутой с фракцией «Мой шаг», внеочередное заседание Национального собрания (НС) состоится завтра, 22 мая, в 11:00. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян.

«Как мы уже сообщали, фракция «Лусавор Айастан» инициировала внеочередное заседание НС для обсуждения событий предыдущего дня. К этой инициативе присоединились 18 членов фракции «Процветающая Армения». Согласно предварительной договоренности, достигнутой с фракцией «Мой шаг», заседание состоится завтра в 11:00», - написал Марукян.

В оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» считают, что Национальное собрание должно отреагировать на призыв премьер-министра Армении, последовавшие за этим события и инициирование серьезнейших изменений в системе правосудия.

Отметим, что накануне руководитель парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что они не присоединятся к инициативе фракции «Лусавор Айастан» о созыве внеочередного заседания парламента.