«Лусавор Айастан» инициирует внеочередное заседание парламента

В оппозиционной парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») считают, что Национальное собрание должно отреагировать на вчерашний призыв премьер-министра Армении, последовавшие за этим события и инициирование серьезнейших изменений в системе правосудия.

«И для этого, думаю, Национальное собрание должно провести внеочередное заседание. Мы инициировали сбор подписей для проведения заседания завтра, 21 мая, в 11:00», - в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал секретарь фракции Геворк Горгисян.

«Я лично беседовал с секретарями двух других фракций, сообщил об этом намерении, но пока окончательного ответа от них не получил. Я считаю, что они присоединятся, во всяком случае, «Процветающая Армения», думаю, присоединится», - отметил Горгисян.

На вопрос, как он оценивает представленные премьер-министром шаги, которые должны быть осуществлены с целью полного преобразования судебной системы, в частности, прежде всего, раскрытие происхождения имущества действующих судей, их политических связей, представитель фракции «Лусавор Айастан» ответил: «Мы уже около года говорим о том, что в этой системе нужно предпринять серьезнейшие, коренные изменения, и мы согласны, что их нужно предпринять, просто все это нужно делать грамотно, и для этого, думаю, не было необходимости в блокировании судов».

Касаясь раскрытия политических связей судей, происхождения, законности приобретения их имущества и прочего, Горгисян сказал: «Сейчас все в их руках, то есть, есть власть, есть Служба национальной безопасности, есть полиция, есть следственные органы. Пусть делают, никто их за руку не держит, и мы готовы содействовать всем, чем можно, если речь пойдет о серьезных законодательных реформах, если дело дойдет до этого. Мы готовы содействовать и работать, вложить весь свой потенциал».

На вопрос, приемлемы ли для «Лусавор Айастан» те положения, о которых говорил Пашинян, Геворк Горгисян ответил, что наличие справедливой судебной системы не только приемлемо, но и обязательно для страны.

Относительно предложенных премьером путей достижения этого секретарь оппозиционной фракции сказал: «Если есть судьи, которые вынесли судебные приговоры с нарушением закона, если есть случаи взяточничества, то они должны были быть просто наказаны в соответствии с законом».

Касательно блокирования гражданами входов и выходов в зданиях судов и утверждения Пашиняна о том, что народ имеет право выражать таким образом свой протест в том числе и против судебной власти, Горгисян заявил: «А кто народ? Те люди, которые пошли на работу, это не народ? Судьи и сотрудники судов – это не народ? Кто определяет, кто есть народ, можете мне сказать? Народ, это все граждане Республики Армения».

На вопрос о том, считает ли он, что этот шаг является антиконституционным, представитель «Лусавор Айастан» ответил, что оценку этому должны дать правоохранительные органы.

«Но препятствие правосудию является уголовно наказуемым деянием. Какая оценка будет дана этим действиям, думаю, уже решат правоохранительные органы, а также международные организации», - сказал он.