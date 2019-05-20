«Мой шаг» не присоединится к инициативе «Лусавор Айастан» по созыву внеочередного заседания парламента

Фракция правящего блока «Мой шаг» не присоединится к инициативе оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») по сбору подписей для созыва внеочередного заседания парламента. Об этом Радио Азатутюн заявила глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

«Мы сделали другое предложение, которое не было принято, но мы придаем важность общественному обсуждению на эту тему и обязательно его организуем. Просто в содержательном плане мы не достигли консенсусв по определенным акцентам. Мы не присоединимся к этому сбору подписей, потому что там были формулировки, которые для нас были неприемлемы», - сказала Лилит Макунц.

В оппозиционной парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») считают, что Национальное собрание должно отреагировать на вчерашний призыв премьер-министра Армении, последовавшие за этим события и инициирование серьезнейших изменений в системе правосудия.

В другой оппозиционной фракции - «Процветающая Армения» (ППА), сообщают, что вопрос пока не обсуждали. Без подписей депутатов возглавляемой Гагиком Царукяном фракции ППА фракции «Лусавор Айастан» не удастся созвать внеочередное заседание со своей повесткой.