«Защищать бизнес нет нужды, но самое важное – должны быть знакомства, связи, доверие» - Царукян

Хотя защищать бизнес и нет нужды, но самое важное – должны быть знакомства, связи, доверие, сегодня в Национальном собрании, отвечая на вопросы журналистов, заявил лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) и одноименной парламентской фракции Гагик Царукян.

Журналисты, в частности, поинтересовались у Царукяна, зачем ему нужно также быть депутатом, принимая во внимание заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что в Армении нет необходимости защищать бизнес политикой.

«Господин премьер-министр правильно говорит: защищать бизнес нет нужды, но самое важное - должны быть знакомства, связи, доверие, дружба, окружение, потому что любая программа, любая инвестиция реализуется благодаря знакомству, доверию, за круглым столом», - ответил лидер ППА.

На вопрос, возможно ли, тем не менее, что он сложит свой депутатский мандат, чтобы прекратились разговоры на эту тему, Царукян ответил: «В моем ответе представлен и правовой, и политический полноценный ответ на высоком уровне. Повторяю, такие разговоры наносят вред государству, народу, инвестициям. Эта 15-дневная напряженность была безосновательной, в ней ничего не было, это влияет, и у тех 12-18 инвесторов, у которых была договоренность с Царукяном, сегодня есть опасение, что кто-то однажды проснется и сделает необоснованное заявление. Инвестор должен быть уверен, таких разговоров быть не должно, это повлияет на развитие нашей экономики, на инвестиции, если у людей возникнут опасения – инвестировать в эту страну или нет».

Внепарламентская партия «Решение гражданина» на днях обратилась к генеральному прокурору и председателю Национального собрания с просьбой изучить основания для лишения Царукяна депутатского мандата и начать процесс в этом направлении. Представители партии считают, что активным участием в обсуждениях представленного правительством законопроекта о введении госпошлины на импортируемый цемент на последнем заседании парламента собственник завода «АраратЦемент» Гагик Царукян и фракция ППА нарушили Конституцию и другие законы.

Генеральный прокурор дал ход сообщению против лидера ППА.

Спикер парламента на прошлой неделе в своем письме выразил обеспокоенность в связи с поднятым в последние дни вопросом о том, что лидер ППА занимается предпринимательской деятельностью, и призвал последнего выступить с публичными разъяснениями в связи с этими утверждениями.

Отвечая на эти утверждения, лидер ППА Гагик Царукян заявил, что он не занимает какую-либо должность ни в одной из основанных им коммерческих организаций и лично не участвует в их управлении.