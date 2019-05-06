«Поднятый вопрос является искусственным» - Царукян отвечает Мирзояну

Лидер партии Процветающая Армения» (ППА) и глава одноименной парламентской фракции Гагик Царукян выступил с пространным заявлением, суть которого сводится к тому, что он не занимает какую-либо должность ни в одной из основанных им коммерческих организаций и лично не участвует в их управлении и что поднятый вопрос является искусственным.

В своем ответе на письмо председателя Национального собрания Армении Арарата Мирзояна, который распространила пресс-секретарь лидера ППА, Царукян представил факты, выразив надежду на то, что они полностью развеют всякие сомнения и опасения на сей счет.

Спикер парламента на прошлой неделе в своем письме выразил обеспокоенность в связи с поднятым в последние дни вопросом о том, что лидер ППА занимается предпринимательской деятельностью, и призвал последнего выступить с публичными разъяснениями в связи с этими утверждениями.

«Во-первых, отметим, что установление требований несовместимости депутатского мандата не является самоцелью. Подобные требования преимущественно преследуют цель оградить депутата от нагрузки по другим вопросам. В свою очередь, предъявляемое депутату требование о запрете на занятие предпринимательской деятельностью направлено на то, чтобы статус депутата не был использован в экономических интересах депутата, - отметил лидер ППА и продолжил: - С момента законодательного закрепления запрета на занятие депутатом предпринимательской деятельностью я передал свои акции в коммерческих организациях в доверительное управление (требование п. 3 ч. 2 ст. 2 закона РА «О гарантиях деятельности депутата НС РА»). В настоящее время мои акции также находятся в доверительном управлении (последний договор о доверительном управлении я заключил 20 мая 2017 года сроком на 5 лет). Отметим, что передача имущества (имущественного права) в доверительное управление не приводит к передаче права собственности (статьи 163 и 954 Гражданского кодекса РА), а доверительный управитель обязан осуществлять управление имуществом в интересах учредителя. То есть, после передачи имущества в доверительное управление владелец сохраняет право на получение доли прибыли».

Касаясь своего заявления о том, что он поручил на 10 тыс. драмов снизить цену на продажу цемента, Царукян заверил: «Это заявление я сделал в качестве первого шага старта провозглашенной в республике экономической революции, в прямом смысле заявление означает, что я отказываюсь от своей ожидающейся прибыли от производства цемента или, что то же самое, согласен на последствия нерентабельности производства, что является правом собственника. Иначе говоря, это мое заявление не может быть приравнено к функции по личному осуществлению предпринимательской деятельности».

Подытоживая свою позицию по соблюдению требований несовместимости депутатского мандата, Гагик Царукян заявил: «Я не занимаю какую-либо должность в какой-либо из основанных иной коммерческих организаций и лично не участвую в управлении какой-либо из них. Следовательно, я выражаю несогласие с данными Вами оценками в связи с поднятым вопросом, сформулированными как «обоснованная обеспокоенность и разумные подозрения», а также с Вашим намеком на фактическое непосредственное управление предприятием, переданным в доверительное управление, посредством «скрытых механизмов».

Он отметил, что его деятельность соответствует букве и духу закона и он никогда не использовал «скрытые механизмы» управления, поскольку его деятельность всегда была публичной и прозрачной и ему нечего скрывать от государства и народа.

По утверждению лидера ППА, поднятый вопрос является искусственным и преследует цель как минимум бросить тень на его авторитет и доброе имя.

«В ходе всей своей деятельности, подчиняя этому свои личные интересы, я всегда считал и считаю первостепенным для себя обслуживание интересов нашей страны и государства», - заявил он.

Гагик Царукян выразил надежду, что представленные им «исчерпывающие обоснования раз и навсегда развеют сомнения всех «обеспокоенных» заинтересованных лиц и организаций в этом вопросе».