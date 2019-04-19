Парламент одобрил законопроект о введении госпошлины на импортируемый из Ирана цемент

Национальное собрание Армении сегодня одобрило законопроект о введении государственной пошлины на импортируемый из Ирана цемент. За одну тонну цемента импортер должен будет заплатить 22 тыс. драмов госпошлины.

По мнению правительства, таким образом защищаются интересы местного производителя, поскольку импортируемый из Ирана цемент в несколько раз дешевле местной продукции. Содокладчик по проекту, депутат фракции «Мой шаг» Айк Саргсян в своем выступлении отметил, что только после революции из Ирана цемент стал импортироваться в 4 раза дешевле, что заставило местных производителей снизить цену на цемент на 10 тыс. драмов. Но, в то же время, правительство приняло меры, чтобы местные производители не пострадали.

«Я считаю очень важным отметить, что цены на цемент снизились на 10 тыс. драмов не в результате проявления доброй воли производителей цемента в Армении, а в результате политики, проводимой правительством и главой правительства, вследствие чего возникла естественная конкуренция между местными производителями и [производителями] иранского цемента», - сказал Саргсян.

Этот проект особенно бурно сегодня обсуждался членами фракции «Процветающая Армения» (ППА). Члены этой фракции выступают за введение госпошлины, но требуют также ввести пошлину на импортируемый из Ирана клинкер. Клинкер – это обожженная смесь, используемая для производства цемента, его себестоимость намного ниже себестоимости цемента: цена одной тонны составляет 9-13 долларов. С некоторыми добавками клинкер становится полноценным цементом.

Сырье для цемента производит завод «АраратЦемент», принадлежащий семье лидера ППА Гагика Царукяна. По словам депутата фракции ППА Микаэла Мелкумяна, если на сырье госпошлина не вводится, то госпошлина на цемент не будет иметь никакого эффекта.

«Крупным заводам, которые производят клинкер, больше не выгодно его производить, они также будут привозить клинкер, молоть его. И в результате мы потеряем возможности производства цемента», - сказал Мелкумян.

Как получилось, что завод «АраратЦемент» был приобретен всего за 200 тыс. долларов? Работал ли он в тени? И почему производимый в Армении цемент в Грузии продается по более низкой цене? Эти вопросы Царукяну задал депутат правящей фракции «Мой шаг» Айк Геворкян.

«Я сейчас должен был бы напомнить, кто и как 17 лет назад купил завод «АраратЦемент» за 200 тыс. долларов, в том случае, когда было 35… Что касается выплаченных «АраратЦементом» налогов за прошедшие годы, как в 2017 году «АраратЦемент» выплатил чуть более 800 млн драмов, а в 2018 году вдруг выплатил 2,1-2,2 млрд драмов?» - сказал Геворкян.

Вопросы депутата заставили Гагика Царукяна подняться на трибуну. За 16 лет депутатства Царукяна это стало его вторым выступлением в парламенте.

«Вместо того, чтобы обсуждать сегодня вопрос, он говорит: за сколько был куплен завод. Если завод был куплен за 200 тыс. долларов, я подарю его сказавшему это, пусть посмотрит, но если нет, на следующий день он должен за это ответить – почему делает такое заявление. Если будет 200 тыс. долларов, я подарю ему как Царукян», - заявил лидер ППА.