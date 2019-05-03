Спикер парламента призывает Царукяна дать публичные разъяснения

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян направил письмо лидеру партии «Процветающая Армения», депутату Гагику Царукяну с призывом выступить с публичными разъяснениями в связи с утверждениями о том, что он занимается предпринимательской деятельностью.

«В вашем выступлении во время обсуждения в Национальном собрании законопроекта о внесении дополнения в закон «О государственной пошлине», а также ваши заявления, сделанные в ходе ваших последующих интервью вызвали обоснованную обеспокоенность и обоснованные подозрения среди наших коллег в Национальном собрании, среди внепарламентских политических сил, представителей гражданского общества и широкой общественности в связи с тем, что вы занимаетесь предпринимательской деятельностью. Между тем, Конституция и законы Республики Армения запрещают депутату заниматься предпринимательской деятельностью», - написал Мирзоян в письме, текст которого он обнародовал у себя на странице в Facebook.

Председатель Национального собрания также сообщил, что к вопросу привлечено внимание правоохранительных органов и что ему также предложили создать комиссию по этике по данному вопросу.

Тем не менее, Мирзоян отметил, что инициатива по созданию комиссии по этике выходит за рамки полномочий председателя Национального собрания, кроме того, «это может породить различные спекуляции». Арарат Мирзоян добавил, что считает, что в данной ситуации Царукян должен как минимум дать исчерпывающие публичные разъяснения по этому вопросу.

Ссылаясь на законы, спикер парламента напомнил, что «при осуществлении своих полномочий депутат не должен руководствоваться своими личными интересами или личными интересами связанных с ним лиц и не должен использовать депутатскую должность в собственных интересах или интересах другого лица».

Арарат Мирзоян выразил уверенность в том, что изменения, произошедшие в Армении за последний год, устранили необходимость защищать собственные деловые интересы с помощью политической роли и даже необходимость в скрытых механизмах защиты, «когда депутат де-юре может передать свое предприятие в доверительное управление, но фактически продолжать заниматься непосредственным управлением».