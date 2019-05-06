Гагик Царукян ответил на призыв Арарата Мирзояна

Лидер партии Процветающая Армения» (ППА) и глава одноименной парламентской фракции Гагик Царукян сегодня ответил на призыв председателя Национального собрания Арарата Мирзояна, разъяснив, что Конституцию не нарушает, параллельно с депутатской деятельностью предпринимательской деятельностью не занимается, передав свои акции в коммерческих организациях в доверительное управление.

Руководитель фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц не спешит заявлять, было разъяснение депутата убедительным или нет. Она обращает внимание на пробелы в законе. «В законе есть пробел, который позволяет лавировать. И мы обязательно должны как можно скорее заполнить этот пробел законодательным регулированием», - сказала Макунц.

С просьбой изучить основания для лишения Царукяна депутатского мандата и начать процесс в этом направлении к генеральному прокурору и председателю Национального собрания на днях обратилась внепарламентская партия «Решение гражданина», представители которой считают, что активным участием в обсуждениях представленного правительством законопроекта о введении госпошлины на импортируемый цемент на последнем заседании парламента собственник завода «АраратЦемент» Гагик Царукян и фракция ППА нарушили Конституцию и другие законы.

Генпрокурор дал заявлению ход, направив его в Специальную следственную службу (ССС), а спикер парламента Арарат Мирзоян призвал Царукяна публичными и исчерпывающими разъяснениями развеять подозрения в том, что он занимается предпринимательской деятельности.

«С одной стороны, мы имеем возможность, которая позволяет политическому деятелю, работающему в законодательном органе, быть собственником, но не дает возможности заниматься предпринимательской деятельностью. Здесь разделительная линия очень тонка, и невозможно на самом деле четко зафиксировать, что значит заниматься предпринимательской деятельностью и что нет», - отметила Лилит Макунц.

Что касается проблематичного выступления лидера ППА на обсуждении, касающемся госпошлин на импортируемый цемент, то в заявлении Царукяна отмечается, что оно свидетельствует о его осведомленности о результатах деятельности организаций и никак не связано с функцией по личному осуществлению предпринимательской деятельности.

Царукян заверяет, что его встреча с работниками завода «АраратЦемент» была в статусе собственника, в ходе которой он принял исходящее из интересов собственника решение. По его формулировке, это было проявлением человеколюбия.

Представитель партии «Решение гражданина» Микаэл Наапетян утверждает, что заявления Царукяна доказывают, что он фактически вмешивается в управление своими бизнесами. «Закон четко регулирует: общественный служащий не может никоим образом вмешиваться в процессы управления. А г-н Царукян продемонстрировал такое вмешательство», - сказал Наапетян.

Партия «Решение гражданина» также обратилась к фракциям Национального собрания с предложением создать временную комиссию по этике и обсудить вопрос Царукяна.

Глава фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения) Эдмон Марукян считает подобный вопрос запоздалым, хотя, по его словам, именно их фракция первой заявила, что активность Царукяна и его команды на тему цемента является конфликтом интересов между его бизнесом и его политической деятельностью.

Он счел несерьезным письмо спикера парламента с призывом к Царукяну дать разъяснения по этому вопросу.

ППА также сочла нецелесообразным создание комиссии.

А правящая фракция пока ждет заключения Специальной следственной службы. Формирование комиссии по этике до заключения ССС, по словам главы фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, может быть воспринято как политическое преследование, а отказ идти на этот шаг - как договоренность.

Специальная следственная служба все еще изучает сообщение против Царукяна. Если выяснится, что Царукян нарушил Конституцию, он будет лишен депутатского мандата.