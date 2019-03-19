Пашинян утверждает, что расправа - это «несопоставимая лексика» в отношении его правительства

«Наша общая задача состоит в том, чтобы у нас был такой суд, который и иск Роберта Кочаряна, и иск любого гражданина рассматривал бы действительно в рамках законности и объективности», - сегодня в ходе пресс-конференции заявил премьер-минимтр Армении Никол Пашинян.

«Пусть ни у кого не будет никаких сомнений в том, что наше правительство и я лично на 100 процентов верны этой политике», - добавил он.

В ответ на просьбу журналиста дать оценку в связи с исками, поданными в суд вторым президентом Армении, в которых Кочарян утверждает, что в отношении него совершается расправа, Пашинян также заверил: «Что касается расправы, я вообще считаю, что это несопоставимая лексика в отношении правительства, которое пришло к власти посредством революции любви и солидарности, потому что если бы было настроение совершить расправу, то были и возможность, и время, и мог быть контекст для очень быстрых, конкретных расправ».

«И я не хочу много комментировать это дело, чтобы это никоим образом не рассматривалось как давление на [судебный] процесс», - подчеркнул премьер.

На вопрос, будет ли возбуждено еще одно уголовное дело уже в связи с раскрытием обстоятельств гибели 10 жертв «1 марта», поскольку судебный процесс, связанный со вторым президентом, касается свержения конституционного строя, Никол Пашинян ответил: «Нет необходимости возбуждать новое уголовное дело, поскольку это уголовное дело уже было возбуждено. Но теперь, смотрите, с каким фактом мы имеем дело, мы имеем дело, как минимум на уровне заявлений, которые были сделаны следственными органами, со следующим фактом: гильзы от патронов по делу «1 марта» были заменены. То есть, те стреляные гильзы, которые на следующий день были обнаружены следственной группой на месте событий, были затем заменены. Почему были заменены эти гильзы? Потому что экспертиза этих гильз могла дать ответы на многие вопросы, предполагаю, в том числе и в плане выявления конкретных исполнителей убийств».

Роберт Кочарян, обвиняемый по делу о событиях 1 марта 2008 года в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами, а также в получении взятки в особо крупном размере, с 7 декабря прошлого года находится под арестом.

В качестве обвиняемых по этому делу привлечены также экс-министр обороны Сейран Оганян (в марте 2008 года занимал должность начальника Генштаба ВС Армении, первого замминистра обороны), Микаэл Арутюнян (в 2007-2008 гг. - министр обороны Армении), бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров (в 2008 году был командующим частями Ереванского гарнизона), бывший вице-премьер и бывший руководитель аппарата президента Армен Геворкян.