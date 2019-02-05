За счёт премиального фонда можно поднять зарплаты - Эдмон Марукян

После скандала, поднявшегося в связи с выданными в конце года в различных ведомствах премиями, блок «Мой шаг» собирается представить правительству предложения либо выступить с законодательными поправками.

В свою очередь, оппозиционная фракция «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения») также представит свои предложения. По словам главы фракции, они будут руководствоваться принципом справедливости.

«Люди ужасаются также по той причине, что просто произошла несправедливость. Здесь наше опасение состоит в том, что не нужно стричь всех под одну гребёнку. Смотрите, во многих учреждениях государственного сектора заработная плата рассчитана вместе с премией. То есть, спрашиваешь: «какая у тебя зарплата?», отвечают: «200 тыс. драмов», спрашиваешь: «а чистая сколько?», отвечают: «130 тысяч плюс 70 тысяч драмов я получаю в виде премии». То есть, человек воспринимает это как часть зарплаты. Не нужно сейчас отнимать премию у человека, получающего 200 тысяч драмов, по той причине, что мэр Еревана своему заместителю выдал премию в размере миллиона или не знаю сколько», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Эдмон Марукян.

В то же время, Марукян считает, что можно повысить зарплату за счет премиального фонда.

«Включить в зарплату и закрыть этот вопрос либо установить какую-то шкалу, проверять трудовые достижения людей и за каждое хорошее достижение давать премию. Считаю, что зарплату необходимо повысить, установить новую шкалу, по шкале выдавать премию тому, кто много работает, обеспечил качество, имеет показатели и прочее», - отметил лидер «Лусавор Айастан».

В конце прошлого года почти во всех государственных ведомствах Армении были выданы премии или так называемые 13-е зарплаты. К примеру, в мэрии Еревана, этой строкой бюджета было выделено более 970 тыс. долларов, а суммы, полученные некоторыми чиновниками, например, начальником Управления по управлению недвижимым имуществом, превысили 2 млн драмов.

«Что это за чиновник заместитель мэра Еревана, что он должен получать премию, вдвое превышающую зарплату министра? Кто это сказал, как это решили?» - подчеркнул Марукян.