Парламентская оппозиция считает неприемлемым решение губернаторов о самопремировании

Парламентская оппозиция считает неприемлемым решение ряда губернаторов о самопремировании.

Отметим, что в СМИ была распространена информация о том, что губернаторы Араратской, Сюникской и Армавирской областей не только сотрудников областных администраций премировали, но и самим себе назначили высокие премии. Согласно «Хетк», к примеру, губернатор Араратской области сам себя премировал в размере 104,5% заработной платы.

Издание отметило, что зарплата губернатора составляет более 660 тыс. драмов, а премия в данном случае составила более 690 тыс. драмов.

Депутаты оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения») Ани Самсонян и Геворк Горгисян в ходе сегодняшних парламентских брифингов подчеркнули, что эти распоряжения губернаторов неприемлемы.

«Да, для нас это неприемлемо. Я думаю, что после этого шума губернаторы, по крайней мере, пересмотрят свои подходы, потому что подобные щедрые премиальные за счет госбюджета, да к тому же для служащих, не проработавших еще даже года, недопустимы», - сказала Самсонян.

«Правящее большинство пытается это оправдать тем, что сейчас нет коррупции и заработная плата низкая, поэтому так делается. Но именно для решения этой проблемы в свое время наша фракция в мэрии, членом которой была также госпожа Самсонян, предлагала поднять зарплаты. А так оставлено на произвол начальника - кому назначить эти дополнительные выплаты, следовательно, открывается поле, создающее очень большие системные и коррупционные риски, против чего мы вместе с господином Пашиняном в свое время неоднократно боролись», - отметил Геворк Горгисян.

«Губернатор не должен награждать сам себя»

Во фракции «Процветающая Армения» (ППА) подобные распоряжения губернаторов также считают неприемлемыми.

Депутат от ППА Сергей Багратян, который ранее занимал пост губернатора Вайоцдзорской области, сегодня в беседе с Радио Азатутюн отметил, что самопремирование законом не запрещено, но есть моральная сторона вопроса, именно поэтому он за два года пребывания на должности губернатора никогда себя не премировал.

«Как правило, губернатор не должен премировать сам себя, чисто с моральной точки зрения. Тем самым ты подчеркиваешь свое внимание, заботу по отношению к государству. Самые низкие звенья нужно премировать, тех, кто получает низкую зарплату, только их нужно премировать, - сказал Багратян и продолжил: - Я сам себя никогда не премировал».

На вопрос, разве он не нуждается в деньгах, бывший губернатор Вайоцдзорской области ответил: «Все нуждаются в деньгах, нужно нуждаться в нравственности».

А на вопрос, можно ли награждать в большем размере, чем зарплата, Багратян ответил: «Вообще можно в размере не больше одной зарплаты».

«Губернаторы должны были проявить большую скромность в плане выдачи себе премии»

Примечательно, что депутат фракции «Мой шаг», вице-спикер Национального собрания Лена Назарян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнула, что понимает недовольство общественности и также считает, что здесь есть проблема.

«Сотрудники областных администраций, как прежде, так и сейчас, ожидали перед Новым годом получения премий, и премии были выданы в рамках закона. Другое дело, что по крайней мере губернаторам следовало проявить большую скромность в плане выдачи себе премии: либо не выдавать себе премию, либо выдать небольшую премию», - сказала Назарян.

На вопрос Радио Азатутюн, в этом смысле понятна ли ей неоднозначная реакция общественности, депутат НС ответила: «Да, однозначно. Мне она понятна. Но я считаю, что премии не должны быть отменены, а должны выдаваться в соответствии с результатом работы».

На замечание, что в данном случае, похоже, противоречие еще больше обострилось, учитывая, что много лет назад, когда нынешний губернатор Араратской области Гарик Саргсян был оппозиционным главой села «Нор кянк», он заявил, что продает автомобиль сельского старосты и будет передвигаться на велосипеде, тем самым экономя общинный бюджет, а сейчас он награждает сам себя довольно высокой премией, Назарян ответила: «Да, в этих вопросах нужно быть более внимательными и следить за тем, чтобы поступки в прошлом соответствовали новым реалиям. Считаю, что господин Саргсян будет иметь возможность через вас объяснить целесообразность этого решения».

Кстати, отметим, что глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц сегодня в ходе парламентских брифингов не высказала критику в связи с этим вопросом, всего лишь подчеркнула, что, насколько ей известно, губернаторы действовали в рамках закона.