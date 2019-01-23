Я не исключаю, что были те, кто получил премию в размере 150% - вице-мэр Еревана

Фракция «Луйс» Совета старейшин Еревана готовит судебный иск против действий мэра Еревана Айка Марутяна. «Луйс» утверждает, что городские власти должны обнародовать имена двух тысяч сотрудников мэрии и префектур, получивших премии: кто, сколько и по какому принципу получил из общей суммы в 974 тыс. долларов за счёт налогоплательщиков.

«Мы ждём ответа мэрии уже на основании письма из Министерства юстиции, параллельно мы готовим судебный иск, потому что ясно, что это не может быть тайной», - отметил член фракции «Луйс» Давид Хажакян.

Вице-мэр Айк Саргсян сообщил окончательную позицию мэрии: «Мы не можем опубликовать, поскольку наша позиция была подтверждена Министерством юстиции, что эти данные являются персональными данными и не могут быть опубликованы, если нет согласия лица».

В рекомендации Министерства юстиции также отмечается, что эти данные могут быть опубликованы в других предусмотренных законом исключительных случаях. По словам Хажакяна, другие предусмотренные законом случаи регулируются законом «О местном самоуправлении в городе Ереване», и данные должны быть опубликованы.

«По закону о местном самоуправлении в Ереване это является императивным требованием, что соответствует также той статье Трудового кодекса, согласно которой это персональные данные, но они подлежат опубликованию. Во многих положениях мы имеем персональные данные, например в случае государственных чиновников, которые публикуют свои декларации, которые также являются персональными данными», - подчеркнул Хажакян.

А Айк Саргсян толкует это положение в пользу городских властей: исключение не касается распоряжения мэра: включения имен получателей премий в приложение.

«Я считаю, что будет неразумно после всего этого оспаривать действия мэра в суде, хотя это является конституционным правом любого гражданина. Если Давид Хаджакян предпочтёт пойти по этому пути, пожалуйста, дорога свободна, решение за ним», - сказал Саргсян.

По мнению оппозиционного члена Совета старейшин, есть другая причина сокрытия реальных имен получателей премий: «Я должен сказать людям, что здесь есть цифры, которые превышают 200%, 250%, и мэр это скрывает», - отметил Хажакян.

Айк Саргсян не скрывает, что были те, кто получил премию в размере, превышающем размер одной заработной платы. «Я не исключаю, что, да, могут быть также люди, получившие 150% от зарплаты, но кто сказал, что больше 100% получать нельзя? Вопрос в другом: если мы говорим о перераспределении фонда заработной платы в качестве премии, то да, здесь 100% нельзя превышать. Если мы говорим о четко спланированном премиальном фонде и его перераспределении, то премиальный фонд может предусматривать 500%, и 500% могут быть распределены».

В мэрии только мэр Айк Марутян не был премирован. Вице-мэр Айк Саргсян получил премию, но отказывается называть размер суммы. Между тем, его должность является дискреционной, и закон требует, чтобы он декларировал свои доходы. В таком случае почему он уклоняется от этого?

«В данный момент я не готов к этому заявлению, потому что, повторяю, для меня гораздо важнее соблюдение интересов и солидарности с моими коллегами, чем мои доходы. Я вас уверяю, что та премия, которую я здесь получил, в разы ниже, чем мои предыдущие доходы, от которых я отказался и пришел сюда», - сказал заместитель мэра.

Если публикация имен лиц, получивших премии, является нарушением права на конфиденциальность персональных данных, в таком случае будут ли наказаны губернаторы, которые на официальных сайтах опубликовали имена сотрудников областных администраций, получивших премии? Начальник Агентства по защите персональных данных Геворк Айрапетян не хочет это комментировать. Он отметил, что правомерность действий губернаторов станет предметом расследования в том случае, если кто-либо обратится в агентство с этим вопросом.