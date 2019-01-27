Мэр Еревана назвал суммы премий, полученных чиновниками мэрии

Мэр Еревана Айк Марутян разместил на своей странице в Facebook видео, в котором назвал суммы премий, полученных муниципальными чиновниками за 2018 год.

Марутян, который стал мэром в октябре 2018, сообщил, что было решено распределять бонусы в соответствии с решением, принятым еще в 2017 году и утвержденным бюджетом на 2018 год.

Ранее Марутян обратился в Минюст по поводу того, будет ли обнародование списка сотрудников, получивших премии, а также размеры этих премий, означать, что мэрии обнародуетперсональные данные людей. По его словам, большинство юристов считают, что такой список является «общественной информацией».

«Также существует большой общественный запрос на обнародование этого списка, а для меня это самое важное», - отметил ереванский градоначальник.

Напомним, что в СМИ и в обществе в последние дни муссируется тема назначения по итогам года премий чиновникам различного уровня, включая некоторые случаи, когда высокопоставленные начальники выписывали премии сами себе.

По словам Марутяна, первый заместитель мэра Еревана получил премию в размере 956 тыс. драмов (около 1960 долларов), что за вычетом налогов составляет 688 тыс. драмов. Заместитель мэра Айк Саргсян получил премию в размере 886 тыс. драмов (637 тыс. драмов за вычетом налогов). Заместитель мэра Сергей Арутюнян - 637 тыс. драмов за вычетом налогов. Другой заместитель мэра Тигран Вирабян получил премию в размере 937 тыс. драмов за вычетом налогов. Главный архитектор города Артур Месчян получил премию в размере637 тыс. драмов.

Все 12 глав административных округов получили премии в размере 288 тыс. драмов (за вычетом налогов).

Айк Марутян сообщил, что его премия составила «0 драмов».

Он также сообщил, что список всех премированных чиновников с размерами премий будет опубликован на официальном сайте мэрии Еревана.