Во всех ведомствах были выданы премии – глава аппарата премьера

Во всех ведомствах были выданы премии, и в этом нет ничего нового, в программе «Интервью с Карленом Асланяном» в эфире Азатутюн ТВ заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

Отвечая на замечание о том, что если обобщить звучащее недовольство в связи с премированием сотрудников ряда областных администраций и других государственных ведомств, то это звучит примерно так: «люди голодают, живут в бедности, без крова, а вы за счёт налогоплательщиков сами себя премируете», Агаджанян отметил: «Продолжая эту тему, можно сказать, что «вы за счёт налогоплательщиков вообще зарплату получаете». Смотрите, когда мы взяли на себя управление, во всей государственной системе действовала та логика и тот механизм вознаграждения, который выявился в последние дни».

Агаджанян подчеркнул, что они ясно представляют, что всю государственную систему, в том числе и работающих в ней, не нужно подвергать шоку и урезать им деньги. «Причём, я хочу отметить, что тот фонд заработной платы, из которого при нашей власти были предоставлены [премии], был меньше прежних, просто я по должности не могу оглашать эту информацию. То есть, мы, по сути, обсуждаем фонд заработной платы, который именно для этого был предназначен, то есть речь не идёт даже о средствах, сэкономленных по другим статьям», - сказал он.

Глава аппарата премьер-министра заявил, что суммы, которые не были предусмотрены в качестве заработной платы или какого-либо вознаграждения, не были использованы в качестве премий. «Я сейчас официально заявляю, что подобного не было и не могло быть при нашей власти, в отличие от прежней власти. Я даже не говорю о самых разных механизмах, откатах и прочем, которые в наши дни исключены. По сути, мы обсуждаем всего лишь установленный законом и предусмотренный для этого законом фонд заработной платы, который был распределён», - подчеркнул Агаджанян.

«Я представляю, что о каждом ведомстве будет новое разоблачение, и чтобы избавить общественность от шока каждый раз, хочу сейчас четко сообщить, что во всех ведомствах, по моим сведениям, были выданы премии, и в этом нет ничего нового. Все сотрудники аппарата премьер-министра получили премии. Премьер-министр отказался от премии», - сказал Агаджанян.

После заявления о сокращении числа служебных автомобилей, обслуживающих аппарат премьер-министра, высказывались ироничные замечания о том, что этим шагом власти пытаются смягчить ситуацию после поднявшегося шума. В связи с этим Эдуард Агаджанян отметил: «Хочу просто напомнить, что ещё несколько месяцев назад и лично я из нашего аппарата, и лично премьер-министр неоднократно обращались к этой теме. Почему процесс длился так долго и почему конкретно вчера было объявлено об этом? По одной простой причине: потому что в первую очередь мы как правительство и как орган, который несет прямую социальную ответственность за своих сотрудников, и не только за своих, в данном случае, в частности, за работающих в государственной системе, пытаемся сами разработать какой-то вариант, согласно которому процесс увольнения был бы максимально мягким и без потрясений».

«Это не так, что сокращенный персонал будет оставлен и с ним никакой связи не будет. Мы проведём инвентаризацию, для всех тех людей, которые в результате этой оптимизации останутся без работы, мы в сотрудничестве и со Службой соцобеспечения и Министерством труда должны сделать все возможное, использовать все возможности, чтобы найти для них работу в частном секторе», - подчеркнул Агаджанян.

Отметим, что, ранее глава аппарата премьер-министра сообщил, что из 50 служебных автомобилей в автопарке аппарата премьер-министра останутся лишь 7.

На вопрос Радио Азатутюн, намеревается ли государство продать 43 автомобиля, Агаджанян отметил, что большинство из них, если не все, должны быть выставлены на аукцион.

Он также отметил, что эти сокращения являются важным шагом в контексте общей оптимизации, и если этот посыл будет воспринят и этот образ действий будет распространен на всю государственную систему, а их цель именно в этом, то в целом это приведёт к экономии 4-5 млрд драмов в год, что, по словам главы аппарата премьер-министра, станет уже ощутимым изменением.