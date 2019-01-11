ППА решила выдвинуть на должность вице-спикера НС кандидатуру Ваге Энфиаджяна - Ивета Тоноян

Партия «Процветающая Армения» (ППА) решила выдвинуть на должность вице-спикера Национального собрания от оппозиции кандидатуру Ваге Энфиаджяна. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала пресс-секретарь лидера партии Гагика Царукяна Ивета Тоноян.

Тоноян отметила, что обязанности секретаря фракции ППА возьмет на себя Арман Абовян, а о том, кто будет руководителем фракции, в заявлении не упоминается.

«Сегодня в центральном офисе партии «Процветающая Армения» состоялось заседание политсовета ППА, которое провел лидер партии Гагик Царукян. Обсуждалась деятельность и предстоящие программы фракции ППА в Национальном собрании 7-го созыва. В ходе заседания было принято решение о выдвижении на должность вице-спикера НС кандидатуры Ваге Энфиаджяна. Обязанности секретаря фракции ППА будет выполнять Арман Абовян. В конце заседания Гагик Царукян пожелал депутатам фракции эффективной законотворческой работы во благо Республики Армения и армянского народа», - написала Тоноян.

Депутаты, избранные по итогам состоявшихся 9 декабря внеочередных выборов в Национальное собрание, вчера в ходе торжественной церемонии получили свои мандаты.

Блок «Мой шаг» получил 88 мандатов, партия «Процветающая Армения» - 26 мандатов, а партия «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения») – 18 мандатов. Всего в парламенте будет 132 депутата.

Первое заседание НС Армении 7-созыва состоится 14 января, в 10:00.

Блок «Мой шаг» решил выдвинуть на должности двух вице-спикеров парламента кандидатуры Алена Симоняна и Лены Назарян, а партия «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения») заявила о выдвижении на должность вице-спикера от оппозиции кандидатуры Мане Тандилян.