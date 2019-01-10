Новоизбранные депутаты парламента Армении на торжественной церемонии получили мандаты

Депутаты, избранные по итогам внеочередных выборов в Национальное собрание Армении 9 декабря, сегодня на торжественной церемонии, состоявшейся в здании Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна, получили свои депутатские мандаты.

Мандаты новоизбранным депутатам парламента Армении 7-го созыва на этот раз вручил не председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тигран Мукучян, а избиратели.

«В результате жеребьёвки из числа принявших участие в выборах граждан было выбрано 28 избирателей, которые от имени всех избирателей вручат мандаты новоизбранным депутатам парламента. В числе избирателей также самые молодые, которым исполнилось 18 лет в день голосования. Мы пригласили также самого пожилого избирателя – 103-летнюю Бавакан Пилоян и 99-летнего Хачика Габриеляна. Сегодня состоялась еще одна жеребьёвка, по итогам которой была определена также последовательность вручения мандатов указанными гражданами», – до начала церемонии сказал Мукучян.

Глава ЦИК от своего имени и от имени комиссии поздравил всех новоизбранных депутатов Национального собрания, пожелав им «здоровья, успехов в работе, плодотворной деятельности в законодательном органе Армении во славу страны и народа».

Блок «Мой шаг» получил 88 мандатов, партия «Процветающая Армения» - 26 мандатов, а партия «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения») – 18 мандатов. Всего в парламенте будет 132 депутата.

Первое заседание НС Армении 7-созыва состоится 14 января, в 10:00.