«Лусавор Айастан» выдвинет на пост вице-спикера парламента кандидатуру Мане Тандилян

На должность третьего, оппозиционного вице-спикера Национального собрания Армении партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») выдвинет кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и социальных вопросов Мане Тандилян.

Об этом решении партии на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь партии Ани Самсонян.

Тандилян была второй в списке кандидитов «Лусавор Айастан», после лидера партии Эдмона Марукяна.

По Конституции, из трех вице-спикеров Национального собрания один должен быть избран от оппозиционных фракций.

Заместитель председателя Национального собрания избирается тайным голосованием, большинством голосов от общего числа депутатов. В новом парламенте будет 132 депутата.

Блок «Мой шаг», который по итогам состоявшихся 9 декабря внеочередных парламентских выборов получил большинство голосов избирателей (более 70%) и у которого, предположительно, будет одноименная фракция, на должность спикера парламента выдвинет кандидатуру исполняющего обязанности первого вице-премьера Арарата Мирзояна, а на должности двух вице-спикеров – кандидатуры Лены Назарян и Алена Симоняна.

У получившей в Национальном собрании 7-го созыва 18 мандатов «Лусавор Айастан» будет самая малочисленная фракция в парламенте. Вторая по величине фракция после фракции «Мой шаг» - «Процветающая Армения» (ППА) с 26 мандатами.

«ППА также выдвинет кандидата на должность вице-спикера», - сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь лидера партии Гагика Царукяна, депутат Ивета Тоноян, добавив, что в данный момент они обсуждают несколько кандидатур и в ближайшие дни объявят свое решение.

«Естественно, партия «Процветающая Армения», как вторая по величине политическая сила, представленная в парламенте, а также крупнейшая по числу депутатов оппозиционная фракция, на первом заседании Национального собрания 7-го созыва представит свою кандидатуру на должность вице-спикера НС. В данный момент политсовет партии «Процветающая Армении» обсуждает вопрос кандидата, и в ближайшее время мы представим его общественности», - отметила Ивета Тоноян.

«По большому счету, окончательное решение будет принято правящей фракцией, учитывая то обстоятельство, что эта фракция имеет большое число мандатов. Естественно, что я не могу комментировать и не знаю, какой выбор сделает фракция «Мой шаг». Раньше они также работали, тогда был блок «Царукян», и мы все затем, какой путь они прошли. Тем не менее, будет предложена кандидатура, и, следовательно, они должны принять решение», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Мане Тандилян.