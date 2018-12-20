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Политика

Блок «Мой шаг» решил выдвинуть на пост спикера НС кандидатуру Арарата Мирзояна

Арарат Мирзоян (архив)

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Блок «Мой шаг», получивший на внеочередных парламентских выборах 9 декабря более 70% голосов избирателей, на состоявшемся вчера вечером заседании решил выдвинуть на пост председателя Национального собраниякандидатуру исполняющего обязанности первого вице-премьера Арарата Мирзояна, а на должности вице-спикеров – кандидатуры Алена Симоняна и Лены Назарян. Об этом на брифинге с журналистами после заседания сообщил член блока Ален Симонян.

Он добавил, что на должность руководителя парламентской фракции «Мой шаг» была выдвинута кандидатура исполняющей обязанности министра культуры Лилит Макунц, а на должность секретаря фракции – кандидатура Акопа Симидяна.

Отвечая на вопрос о том, кто из членов правительства будет выдвинут, какие известные лица окажутся в Национальном собрании, исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян ответил: «Есть имена, и это также связано с тем, что разные люди, возможно, в законодательном органе могут заняться гораздо более серьезной работой, и не буду скрывать, что это также связано с предстоящими изменениями в структуре правительства».

Мирзоян подчеркнул, что хочет быть в законодательном органе. «Не то что я согласился, а мы поговорили, было обсуждение, и, да, есть понимание, что предстоит очень тяжелая работа, но, извините, работа первого вице-премьера тоже была вовсе не из легких», - сказал Мирзоян.

На замечание о том, что он будет руководить парламентом, о котором говорят, что в нем «нет оппозиции, есть власть и есть две силы, которые будут скованы в критике власти», Мирзоян ответил: «Я не согласен с замечанием о том, что нет оппозиции, и не согласен с тем, что есть де-юре оппозиция, которая, неизвестно почему, фактически, будет скована в критике правительства по различным вопросам, и я не согласен с замечанием о том, что оппозиция выйдет из блока «Мой шаг». Если под этой мыслью имеется в виду, что в блоке «Мой шаг» распоряжения по всем вопросам не будут спускаться по вертикали, позиция не будет навязываться, а будут большие внутренние обсуждения, то, да, решения будут приниматься в результате обсуждений».

На критику о том, что в новом парламенте будет много неопытной молодежи, которая не имеет опыта также в политической сфере, Мирзоян ответил так: «Я прошу вас не увязывать между собой понятия молодости и отсутствия опыта, потому что мы неоднократно говорили, что видели много опытных подлецов, много опытных фальсификаторов, олигархов и прочее. Прошу также не утверждать, что депутаты, которые прошли в парламент по списку блока «Мой шаг», не имеют отношения к политике или новички в политике, потому что большая часть их них участвовала в различных оппозиционных движениях, политических движениях, боролась за права человека и демократию в Армении, и в конце концов, в один прекрасный день все эти усилия увенчались успехом, и нельзя утверждать, что эти люди вообще не имеют никакого отношения к политике».

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