Ереван и Астана призывают не придавать инциденту в Караганде межэтническую окраску

Высокопоставленные должностные лица Армении и Казахстана заверяют, что в основе трагического инцидента в Караганде нет межэтнического конфликта.

1 января в одном из ресторанов Караганды спор перерос в драку с применением холодного оружия. Молодой казах Жансеит Бакытжанов от полученного ножевого ранения скончался в больнице, еще несколько человек получили ранения. В последующие дни в Караганде начались акции протеста.

Трое из участников инцидента – армяне. Двое из них, Торгом Малхасян и Сохак Малхасян, были задержаны, а Нарек Гурурян был объявлен в розыск.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сегодня провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Габитом Байжановым. Григорян выразил соболезнования семье Бакытжанова. Оба чиновника подчеркнули недопустимость попыток придать инциденту межэтническую окраску.

Вчера исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подчеркнул, что инцидент в Караганде не может иметь межнационального контекста.

К трагедии в Караганде обратились депутаты парламента Казахстана. По убеждению Ирины Смирновой, произошедшее в Казахстане является результатом провала молодежной и информационной политики.

Депутат Павел Казанцев призвал не спекулировать на этой теме. По его словам, преступление, совершенное на бытовой почве, должно быть тщательно и публично расследовано и должен быть вынесен приговор.

Депутат Серик Сепиев также убежден, что убийство было совершено на бытовой почве.

В Интернете распространено видеообращение, приписываемое подозреваемому Нареку Гуруряну, в котором он признает, что участвовал в драке, но убийства не совершил.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Казахстана Алмас Садубаев призвал Гуруряна явиться в отделение полиции и заверил, что его права гарантируются законом.

Сегодня на вопросы СМИ ответил заместитель министра внутренних дел Казахстана Жанат Сулайменов. Он сказал, что ссора началась в ресторане «Древний Рим» рано утром 1 января после того, как сотрудники ресторана сказали посетителям, что комплекс заканчивает работу, и попросили их освободить залы.

Сам эпизод со смертельным ударом ножа произошел примерно в 4 часа утра.

По словам замминистра, подозреваемый Гурурян 1 января через пропускной пункт в Павлодарской области Казахстана выехал в Россию.

Сулейменов также признал, что произошла утечка информации, в связи с чем сейчас проводится служебное расследование.

Сулейманов сказал, что с целью нахождения Гуруряна за границу командированы три группы казахстанских следователей: две - в Россию и одна - в Армению.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян подтвердила этот факт.

Начальник управления информации и по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян сообщил Радио Азатутюн, что два сотрудника правоохранительных органов Казахстана прибыли в Армению, где обсуждают связанные с инцидентом вопросы со своими армянскими коллегами.