Инцидент в Караганде не может иметь межнационального контекста – Пашинян

Инцидент в Караганде не может иметь межнационального контекста. Сегодня об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Как мне доложили, обе конфликтовавшие группы были неоднородны в в этническом плане, и в группе нападавших с ножом также был этнический казах. Так что здесь не может быть никакого межнационального конфликта», - заявил Пашинян, выразив соболезнования родным погибшего.

Официальный Ереван утверждает, что согласен в Астаной в том, что драка с участием армян в казахстанском городе Караганда является бытовым уголовным явлением и попытки придать ему межнациональную окраску следует строго исключить.

Скандальный инцидент, в результате которого погиб один человек, сегодня по телефону обсудили главы дипломатических ведомств, начальники полиций и омбудсмены двух стран.

Армянская сторона в распространенных сообщениях подчеркивает, что сложившаяся ситуация носит сверхчувствительный характер, отмечая необходимость исключения шагов, направленных на преднамеренное искажение общественного мнения и создание напряженности.

Согласно армянским официальным источникам, казахстанская сторона предпринимает соответствующие меры для контроля за ситуацией и устранения подобных эксцессов.

Уже седьмой день страсти вокруг произошедшей в Караганде драки не угасают. Инцидент, ставший причиной акций протеста, согласно официальным источникам, произошел в новогоднюю ночь в одном из ресторанов города между двумя группами молодых людей. В результате ножевого ранения погиб 23-летний мужчина, несколько человек с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.

По данным полиции Казахстана, восемь из девяти участников драки задержаны, из них трое - армяне. По подозрению в совершении тяжкого преступления задержаны Торгом Малхасян и Сохак Малхасян, а Нарек Гурурян был объявлен в международный розыск.

Кстати, Гурурян сегодня распространил видеообращение, в котором заявляет, что готов сдаться казахстанским властям, утверждая, что он никого не убивал.

«Прежде всего, я выражаю свои соболезнования семье убитого. Также хочу отметить, что я никого не убивал. В этот злосчастный день в ресторане «Древний Рим» я участвовал в массовой драке, но никого не убивал. Я готов сдаться властям Казахстана и прошу их гарантировать мою безопасность и провести прозрачное расследование. Я готов нести ответственность за свои поступки, но чужой грех на себя не возьму. Я не убийца».

В правоохранительных органах Казахстана опровергли предположение о межнациональном характере драки. Согласно разным источникам, как среди нападавших, так и среди подвергшихся нападению были представители разных национальностей.

Корреспондент телепроекта РСЕ/РС Current Time в Казахстане отмечает, что с момента трагического инцидента прошла неделя, но власти так и не прояснили обстоятельства и причины кровавых событий. Источник отмечает, что произошедшая на бытовой почве и спровоцированная пьяными молодыми людьми драка оказалась в центре общественного внимания и накалила страсти после сообщения полиции, а также после сообщений, появившихся в соцсетях.

Почти сразу после инцидента в Интернете появились видеозаписи и оперативные сводки правоохранительных органов с личными данными подозреваемых. Акцент был сделан на этнической принадлежности участников инцидента, что получило негативный резонанс, вследствие чего местная армянская община публично принесла извинения, сообщает с места корреспондент Current Time.

Но и после этого страсти не улеглись. Накануне сотни граждан в Караганде вышли на акцию протеста, в ходе которой наряду с некоторыми антиармянскими призывами также прозвучало требование к властям провести справедливое расследование. Участники акции протеста выразили опасения, что виновные останутся безнаказанными: подкупят сотрудников правоохранительных органов и останутся на свободе.

«Никто не отделается! Это дело на общественном контроле, мониторинг ведут высшие органы власти. Это расследование будет идти до тех пор, пока преступники не получат наказание», - вчера во время встречи с протестующими заявил глава Карагандинской области Ерлан Кошанов, заверив, что в течение трех дней будет задержан также находящийся в розыске главный подозреваемый.

В Казахстане, являющемся союзником Армении по Евразийскому экономическому союзу и ОДКБ, проживают около 30 тысяч армян. Появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что после кровавого инцидента армян из этой страны депортируют, МИД Армении опровергает. В беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что эти сведения не соответствуют действительности.