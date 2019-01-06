В результате драки в Казахстане с участием армян один человек погиб, есть пострадавшие

В Казахстане произошла драка с участием армян, есть погибший, несколько человек пострадали. Демонстранты требуют от властей объяснений и справедливого судебного разбирательства. Об этом сообщает корреспондент Казахстанской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

В казахстанском городе Караганда сотни граждан вышли на улицы, требуя от властей объяснений в связи с массовой дракой.

Трое из участников скандального инцидента в одном из ресторанов в новогоднюю ночь, согласно сообщению казахстанской полиции, являются армянами. Торгом Малхасян и Сохак Малхасян были арестованы и подозреваются в совершении тяжкого преступления, а проходящий по делу Нарек Гурурян находится в розыске.

В то же время власти Казахстана опровергли предположение, что драка произошла на межнациональной почве.