Замглавы МИД Армении: Попытки придать межнациональную окраску инциденту в Караганде достойны осуждения

В связи с инцидентом в Караганде МИД Армении и посольство Армении в Казахстане с самого начала поддерживают постоянный контакт с властями в Астане на уровне лиц, принимающих решения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«Эти прямые контакты между властями Армении и Казахстана продолжаются. Обе стороны заняли одну и ту же позицию, согласно которой это является бытовым уголовным явлением, и следует строго исключить попытки придать ему межнациональную окраску. С казахстанской стороны были предоставлены все гарантии того, что будут предприняты соответствующие меры для контроля за ситуацией и устранения подобных эксцессов. И эти меры принимаются. Посольство также поддерживает круглосуточную связь с руководителями общинных структур», - заявил представитель МИД в своем комментарии, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства Армении.

Напомнив, что посольство Армении в Казахстане опубликовало соответствующее заявление еще 3 января, Шаварш Кочарян сказал: «Мы понимаем, что когда было сделано это заявление, в Армении был праздничный день, и, вероятно, не все его заметили. Естественно, сделанное заявление выражает только публичную сторону проделанной нами работы».

«В заявлении, распространенном посольством, в частности, выражается надежда на то, что при упоминании этой ситуации будут использованы официальные источники, и в социальных сетях не будет распространяться непроверенная информацию, которая может стать источником манипулирования общественным мнением с целью придания произошедшему на бытовой почве инциденту межнационального характера. Этот призыв по-прежнему является актуальным», - подчеркнул замминистра иностранных дел Армении.

«Тем не менее, в Армении все же поддались на некоторые заявления, которые были сделаны без учета официальной позиции нашей страны, которая, в частности, была выражена в заявлении посольства Армении и указывает на сверхчувствительный характер вопроса для наших соотечественников, проживающих в Караганде.

Понимая озабоченность в связи с ситуацией, мы призываем советников, специалистов проявить большую ответственность в своих заявлениях по этому очень чувствительному вопросу и не поддаваться популизму и провокациям. Это очень чувствительный вопрос, и все попытки придать ему межнациональную окраску достойны осуждения и неприемлемы», - заявил Шаварш Кочарян.

В новогоднюю ночь в одном из ресторанов казахстанского города Караганда произошла драка между двумя группами гостей, в результате которой четыре человека получили ножевые ранения, один из них от полученных травм скончался. Согласно официальным источникам, трое из участников скандального инцидента были армянами: Торгом Малхасян и Сохак Малхасян были арестованы, а Нарек Гурурян был объявлен в международный розыск. В правоохранительных органах Казахстана опровергли предположение о межнациональном характере драки.

В воскресенье, 6 января, в Караганде сотни граждан вышли на улицы, требуя от властей объяснений в связи с массовой дракой. Некоторые участники выражали опасения, что «виновные в преступлении избегут наказания». С собравшимися встретился глава области Ерлан Кошанов, который заверил, что находящийся в бегах главный подозреваемый будет задержан в течение двух-трех дней.